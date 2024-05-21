https://ria.ru/20240521/ukraina-1947312648.html

В Киеве сравнили итоги "контрнаступа" с российской операцией под Харьковом

В Киеве сравнили итоги "контрнаступа" с российской операцией под Харьковом - РИА Новости, 21.05.2024

В Киеве сравнили итоги "контрнаступа" с российской операцией под Харьковом

Украинские власти были заняты строительством потемкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении, в результате чего российские... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T01:35

2024-05-21T01:35

2024-05-21T01:35

специальная военная операция на украине

харьков

харьковская область

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андрей рева

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские власти были заняты строительством потемкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении, в результате чего российские военнослужащие за три дня пешком прошли почти столько же, сколько ВСУ за весь период контрнаступления летом прошлого года на бронетехнике, об этом заявил в интервью журналисту Александру Шелесту* бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева."Он (Зеленский — Прим. Ред.) Харьковскую область приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят. Это все потемкинские деревни оказались. Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — Прим. Ред.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны. Более того, они не достроены", — сказал он.Озвученную ситуацию бывший министр сравнил с укреплениями, возведенными российскими военными во время провалившегося украинского контрнаступления летом прошлого года."Наша армия наступала под Запорожьем, так вот: за четыре месяца мы прошли 8-12 километров, причем <…> мы даже до первой линии обороны, "линии Суровикина", не дошли. Потому что эта полоса обеспечения была правильно организована", — отметил Рева.По его словам, российские военные тогда грамотно расставили минно-взрывные заграждения, контрэскарпы для противотанковой обороны и бетонные "зубы дракона". При этом, пожаловался экс-министр, присутствовал постоянный огневой контроль, из-за чего ВСУ понадобилось четыре месяца на их преодоление, что, по его мнению, не идет ни в какое сравнение с успехами российских военных под Харьковом."Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком, – если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления", – заключил Рева.Группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области. В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал в декабре бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее он заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947250865.html

https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html

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