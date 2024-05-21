https://ria.ru/20240521/ukraina-1947312648.html
В Киеве сравнили итоги "контрнаступа" с российской операцией под Харьковом
В Киеве сравнили итоги "контрнаступа" с российской операцией под Харьковом - РИА Новости, 21.05.2024
В Киеве сравнили итоги "контрнаступа" с российской операцией под Харьковом
Украинские власти были заняты строительством потемкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении, в результате чего российские... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:35
2024-05-21T01:35
2024-05-21T01:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские власти были заняты строительством потемкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении, в результате чего российские военнослужащие за три дня пешком прошли почти столько же, сколько ВСУ за весь период контрнаступления летом прошлого года на бронетехнике, об этом заявил в интервью журналисту Александру Шелесту* бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева."Он (Зеленский — Прим. Ред.) Харьковскую область приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят. Это все потемкинские деревни оказались. Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — Прим. Ред.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны. Более того, они не достроены", — сказал он.Озвученную ситуацию бывший министр сравнил с укреплениями, возведенными российскими военными во время провалившегося украинского контрнаступления летом прошлого года."Наша армия наступала под Запорожьем, так вот: за четыре месяца мы прошли 8-12 километров, причем <…> мы даже до первой линии обороны, "линии Суровикина", не дошли. Потому что эта полоса обеспечения была правильно организована", — отметил Рева.По его словам, российские военные тогда грамотно расставили минно-взрывные заграждения, контрэскарпы для противотанковой обороны и бетонные "зубы дракона". При этом, пожаловался экс-министр, присутствовал постоянный огневой контроль, из-за чего ВСУ понадобилось четыре месяца на их преодоление, что, по его мнению, не идет ни в какое сравнение с успехами российских военных под Харьковом."Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком, – если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления", – заключил Рева.Группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области. В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал в декабре бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее он заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947250865.html
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харьков, харьковская область, киев, андрей рева, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Киев, Андрей Рева, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
В Киеве сравнили итоги "контрнаступа" с российской операцией под Харьковом
Экс-министр соцполитики Украины: Россия за три дня превзошла "контрнаступ" ВСУ
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинские власти были заняты строительством потемкинских деревень вместо укреплений и линий обороны на Харьковском направлении, в результате чего российские военнослужащие за три дня пешком прошли почти столько же, сколько ВСУ за весь период контрнаступления летом прошлого года на бронетехнике, об этом заявил в интервью журналисту Александру Шелесту* бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева.
"Он (Зеленский — Прим. Ред.) Харьковскую область
приводил в пример — какие там молодцы, как они там строят. Это все потемкинские деревни оказались. Как только противник начал наступать, оказалось, что (линии обороны — Прим. Ред.) построены там, где не нужны, и не построены там, где нужны. Более того, они не достроены", — сказал он.
Озвученную ситуацию бывший министр сравнил с укреплениями, возведенными российскими военными во время провалившегося украинского контрнаступления летом прошлого года.
"Наша армия наступала под Запорожьем
, так вот: за четыре месяца мы прошли 8-12 километров, причем <…> мы даже до первой линии обороны, "линии Суровикина", не дошли. Потому что эта полоса обеспечения была правильно организована", — отметил Рева.
По его словам, российские военные тогда грамотно расставили минно-взрывные заграждения, контрэскарпы для противотанковой обороны и бетонные "зубы дракона". При этом, пожаловался экс-министр, присутствовал постоянный огневой контроль, из-за чего ВСУ понадобилось четыре месяца на их преодоление, что, по его мнению, не идет ни в какое сравнение с успехами российских военных под Харьковом.
"Здесь же полосу обеспечения прошли русские пешком, – если бы они ехали, это было бы быстрее, но они прошли пешком пять километров за три дня, не встречая практически сопротивления", – заключил Рева.
Группировка российских войск "Север" активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области. В воскресенье Минобороны сообщило, что бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал в декабре бывший тогда министром обороны Сергей Шойгу
, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее он заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.