https://ria.ru/20240521/uchet-1947407862.html

Учет собственности унифицируют в Союзном государстве

Учет собственности унифицируют в Союзном государстве - РИА Новости, 21.05.2024

Учет собственности унифицируют в Союзном государстве

Собственность Союзного государства должна эффективно использоваться, сообщил член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:15

2024-05-21T14:15

2024-05-21T14:15

парламентское собрание союза беларуси и россии

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Собственность Союзного государства должна эффективно использоваться, сообщил член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Виктор Николайкин. По словам Николайкина, в Союзном государстве имеется общий бюджет, поэтому необходимо понимать, какая союзная собственность существует. "Любое дело требует учета. Собственность необходимо эффективно использовать", – сказал союзный депутат, его слова приводит Sputnik.Виктор Николайкин напомнил, что парламенты двух стран работают над унификацией законодательства, в частности, в вопросах собственности. "Если в наших государствах будут различия в законопроектах, то будут "точки несоприкосновения" в вопросах эксплуатации этой собственности", – пояснил парламентарий. После чего Николайкин добавил, что депутаты сегодня анализируют законодательство двух стран, которое уже имеется, чтобы понять, как ведется учет собственности и насколько он эффективен. Ранее председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов сообщил, что единые подходы учета имущества будут выработаны в Союзном государстве.

https://ria.ru/20240521/imuschestvo-1947395453.html

россия

белоруссия

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Артем Смирнов

союзное государство, россия, белоруссия