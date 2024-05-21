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Учет собственности унифицируют в Союзном государстве
Учет собственности унифицируют в Союзном государстве - РИА Новости, 21.05.2024
Учет собственности унифицируют в Союзном государстве
Собственность Союзного государства должна эффективно использоваться, сообщил член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:15
2024-05-21T14:15
2024-05-21T14:15
парламентское собрание союза беларуси и россии
союзное государство
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Собственность Союзного государства должна эффективно использоваться, сообщил член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Виктор Николайкин. По словам Николайкина, в Союзном государстве имеется общий бюджет, поэтому необходимо понимать, какая союзная собственность существует. "Любое дело требует учета. Собственность необходимо эффективно использовать", – сказал союзный депутат, его слова приводит Sputnik.Виктор Николайкин напомнил, что парламенты двух стран работают над унификацией законодательства, в частности, в вопросах собственности. "Если в наших государствах будут различия в законопроектах, то будут "точки несоприкосновения" в вопросах эксплуатации этой собственности", – пояснил парламентарий. После чего Николайкин добавил, что депутаты сегодня анализируют законодательство двух стран, которое уже имеется, чтобы понять, как ведется учет собственности и насколько он эффективен. Ранее председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов сообщил, что единые подходы учета имущества будут выработаны в Союзном государстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
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союзное государство, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Союзное государство, Россия, Белоруссия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Собственность Союзного государства должна эффективно использоваться, сообщил член Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Виктор Николайкин.
По словам Николайкина, в Союзном государстве имеется общий бюджет, поэтому необходимо понимать, какая союзная собственность существует.
"Любое дело требует учета. Собственность необходимо эффективно использовать", – сказал союзный депутат, его слова приводит Sputnik
.
Виктор Николайкин напомнил, что парламенты двух стран работают над унификацией законодательства, в частности, в вопросах собственности.
"Если в наших государствах будут различия в законопроектах, то будут "точки несоприкосновения" в вопросах эксплуатации этой собственности", – пояснил парламентарий.
После чего Николайкин добавил, что депутаты сегодня анализируют законодательство двух стран, которое уже имеется, чтобы понять, как ведется учет собственности и насколько он эффективен.
Ранее председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов сообщил, что единые подходы учета имущества будут выработаны в Союзном государстве.