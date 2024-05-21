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Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер
Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер - РИА Новости, 21.05.2024
Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер
Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:06
2024-05-21T15:06
2024-05-21T15:06
санкт-петербург
феликс молуа
цар
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. "Имею честь сообщить вам, что делегацию ЦАР на экономическом форуме возглавит его превосходительство Феликс Молуа", - заявил посол в беседе с агентством. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.
https://ria.ru/20240515/pmef-1946095424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, феликс молуа, цар, леон додону-пунагаза, в мире, россия, пмэф
Санкт-Петербург, Феликс Молуа, ЦАР, Леон Додону-Пунагаза, В мире, Россия, ПМЭФ
Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер
Посол в Москве: премьер Молуа возглавит делегацию ЦАР на ПМЭФ-2024