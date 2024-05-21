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Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер

Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер - РИА Новости, 21.05.2024

Делегацию ЦАР на Петербургском экономическом форуме возглавит премьер

Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:06

2024-05-21T15:06

2024-05-21T15:06

санкт-петербург

феликс молуа

цар

леон додону-пунагаза

в мире

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр Центральноафриканской республики Феликс Молуа возглавит делегацию страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза. "Имею честь сообщить вам, что делегацию ЦАР на экономическом форуме возглавит его превосходительство Феликс Молуа", - заявил посол в беседе с агентством. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

https://ria.ru/20240515/pmef-1946095424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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