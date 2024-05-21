https://ria.ru/20240521/topinambur-1947462552.html

Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай

Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай - РИА Новости, 21.05.2024

Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай

Липецкая область планирует начать экспортировать топинамбур в Китай, несколько компаний из КНР выразили желание о сотрудничестве, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:05

2024-05-21T16:05

2024-05-21T16:05

липецкая область

данковский район

китай

игорь артамонов

экспорт

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ЛИПЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Липецкая область планирует начать экспортировать топинамбур в Китай, несколько компаний из КНР выразили желание о сотрудничестве, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что топинамбур выращивают в промышленных масштабах в Данковском районе области. Там же эту культуру перерабатывают на предприятии компании "ИстАгроДон", которое в прошлом году запустило вторую очередь завода. По словам Артамонова, топинамбур является ценным источником пищевых волокон и питательных веществ, таких как инулин, спрос на который растет. Кроме того, эта культура удобна и проста в выращивании – легко переносит зной и холода, подавляет сорняки и демонстрирует устойчивость к заболеваниям и вредителям. "Очень перспективное направление. Пищевая промышленность, фармацевтика, корма для животных – спектр применения продукции из топинамбура достаточно широкий. Спрос большой. Уже несколько китайских компаний выразили желание сотрудничать с Липецкой областью", – отметил Артамонов. Ранее российская и китайская сторона приняли протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемых в Китай. Представители двух стран подписали протоколы в присутствии двух лидеров государств Владимира Путина и Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20240516/razvitie-1946489221.html

данковский район

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

данковский район, китай, игорь артамонов, экспорт