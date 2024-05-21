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Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай - РИА Новости, 21.05.2024
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Липецкая область
 
16:05 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/topinambur-1947462552.html
Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай
Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай - РИА Новости, 21.05.2024
Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай
Липецкая область планирует начать экспортировать топинамбур в Китай, несколько компаний из КНР выразили желание о сотрудничестве, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:05
2024-05-21T16:05
липецкая область
данковский район
китай
игорь артамонов
экспорт
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ЛИПЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Липецкая область планирует начать экспортировать топинамбур в Китай, несколько компаний из КНР выразили желание о сотрудничестве, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что топинамбур выращивают в промышленных масштабах в Данковском районе области. Там же эту культуру перерабатывают на предприятии компании "ИстАгроДон", которое в прошлом году запустило вторую очередь завода. По словам Артамонова, топинамбур является ценным источником пищевых волокон и питательных веществ, таких как инулин, спрос на который растет. Кроме того, эта культура удобна и проста в выращивании – легко переносит зной и холода, подавляет сорняки и демонстрирует устойчивость к заболеваниям и вредителям. "Очень перспективное направление. Пищевая промышленность, фармацевтика, корма для животных – спектр применения продукции из топинамбура достаточно широкий. Спрос большой. Уже несколько китайских компаний выразили желание сотрудничать с Липецкой областью", – отметил Артамонов. Ранее российская и китайская сторона приняли протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемых в Китай. Представители двух стран подписали протоколы в присутствии двух лидеров государств Владимира Путина и Си Цзиньпина.
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данковский район, китай, игорь артамонов, экспорт
Липецкая область, Данковский район, Китай, Игорь Артамонов, Экспорт

Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Липецкая область планирует начать экспортировать топинамбур в Китай, несколько компаний из КНР выразили желание о сотрудничестве, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что топинамбур выращивают в промышленных масштабах в Данковском районе области. Там же эту культуру перерабатывают на предприятии компании "ИстАгроДон", которое в прошлом году запустило вторую очередь завода.
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По словам Артамонова, топинамбур является ценным источником пищевых волокон и питательных веществ, таких как инулин, спрос на который растет. Кроме того, эта культура удобна и проста в выращивании – легко переносит зной и холода, подавляет сорняки и демонстрирует устойчивость к заболеваниям и вредителям.
"Очень перспективное направление. Пищевая промышленность, фармацевтика, корма для животных – спектр применения продукции из топинамбура достаточно широкий. Спрос большой. Уже несколько китайских компаний выразили желание сотрудничать с Липецкой областью", – отметил Артамонов.
Ранее российская и китайская сторона приняли протоколы о требованиях к говядине и топинамбуру, экспортируемых в Китай. Представители двух стран подписали протоколы в присутствии двух лидеров государств Владимира Путина и Си Цзиньпина.
 
Липецкая областьДанковский районКитайИгорь АртамоновЭкспорт
 
 
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