https://ria.ru/20240521/telo-1947400137.html

В Петербурге в парке нашли тело новорожденного

В Петербурге в парке нашли тело новорожденного - РИА Новости, 21.05.2024

В Петербурге в парке нашли тело новорожденного

Тело новорожденного мальчика нашли в парке в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:32

2024-05-21T13:32

2024-05-21T13:32

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика нашли в парке в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. Тело новорожденного мальчика было обнаружено в парке Сосновка. "Следственным отделом по Выборгскому району главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту обнаружения 20 мая в парке Сосновка тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, а также времени ее наступления. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, тело младенца было обнаружено с признаками разложения. Младенец лежал на одеяле, рядом лежал пакет черного цвета.

https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943509870.html

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947197067.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)