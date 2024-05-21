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В Петербурге в парке нашли тело новорожденного - РИА Новости, 21.05.2024
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13:32 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/telo-1947400137.html
В Петербурге в парке нашли тело новорожденного
В Петербурге в парке нашли тело новорожденного - РИА Новости, 21.05.2024
В Петербурге в парке нашли тело новорожденного
Тело новорожденного мальчика нашли в парке в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:32
2024-05-21T13:32
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика нашли в парке в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. Тело новорожденного мальчика было обнаружено в парке Сосновка. "Следственным отделом по Выборгскому району главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту обнаружения 20 мая в парке Сосновка тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, а также времени ее наступления. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, тело младенца было обнаружено с признаками разложения. Младенец лежал на одеяле, рядом лежал пакет черного цвета.
https://ria.ru/20240502/ubiystvo-1943509870.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в парке нашли тело новорожденного

В Петербурге в парке нашли тело новорожденного мальчика с признаками разложения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Тело новорожденного мальчика нашли в парке в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ.
Тело новорожденного мальчика было обнаружено в парке Сосновка.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Улан-Удэ убили мальчика и спрятали тело в стиральной машине
2 мая, 15:55
"Следственным отделом по Выборгскому району главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту обнаружения 20 мая в парке Сосновка тела новорожденного мальчика", - говорится в сообщении. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, а также времени ее наступления.
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования по этому уголовному делу.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города, тело младенца было обнаружено с признаками разложения. Младенец лежал на одеяле, рядом лежал пакет черного цвета.
Деревянный туалет - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму
20 мая, 14:16
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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