https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие - РИА Новости, 21.05.2024
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие
В результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов подшефного Красноярскому краю Свердловска в ЛНР есть пострадавшие, сообщил губернатор Красноярского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:35
2024-05-21T07:35
2024-05-21T07:59
происшествия
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свердловск
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михаил котюков
леонид пасечник
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов подшефного Красноярскому краю Свердловска в ЛНР есть пострадавшие, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщал, что склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР."Сегодня ночью от обстрелов пострадали жители Свердловска - нашего подшефного города в ЛНР. ВСУ ударили по территории города с применением кассетных боеприпасов. Повреждены объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Котюков в Telegram-канале.Он добавил, что красноярские строители, работающие в Свердловске, примут участие в восстановлении поврежденных объектов.
https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html
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происшествия, красноярский край, свердловск, луганская народная республика, михаил котюков, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Происшествия, Красноярский край, Свердловск, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Михаил Котюков, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие
Губернатор Костюков: при обстреле Свердловска в ЛНР есть раненые