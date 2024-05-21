https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html

В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие

В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие - РИА Новости, 21.05.2024

В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие

В результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов подшефного Красноярскому краю Свердловска в ЛНР есть пострадавшие, сообщил губернатор Красноярского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T07:35

2024-05-21T07:35

2024-05-21T07:59

происшествия

красноярский край

свердловск

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

михаил котюков

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов подшефного Красноярскому краю Свердловска в ЛНР есть пострадавшие, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщал, что склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР."Сегодня ночью от обстрелов пострадали жители Свердловска - нашего подшефного города в ЛНР. ВСУ ударили по территории города с применением кассетных боеприпасов. Повреждены объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Котюков в Telegram-канале.Он добавил, что красноярские строители, работающие в Свердловске, примут участие в восстановлении поврежденных объектов.

https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html

https://ria.ru/20240521/donetsk-1947312494.html

красноярский край

свердловск

луганская народная республика

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происшествия, красноярский край, свердловск, луганская народная республика, михаил котюков, леонид пасечник, вооруженные силы украины