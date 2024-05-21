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В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие - РИА Новости, 21.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 21.05.2024 (обновлено: 07:59 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/sverdlovsk-1947326121.html
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие - РИА Новости, 21.05.2024
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие
В результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов подшефного Красноярскому краю Свердловска в ЛНР есть пострадавшие, сообщил губернатор Красноярского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T07:35
2024-05-21T07:59
происшествия
красноярский край
свердловск
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
михаил котюков
леонид пасечник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов подшефного Красноярскому краю Свердловска в ЛНР есть пострадавшие, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщал, что склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР."Сегодня ночью от обстрелов пострадали жители Свердловска - нашего подшефного города в ЛНР. ВСУ ударили по территории города с применением кассетных боеприпасов. Повреждены объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Котюков в Telegram-канале.Он добавил, что красноярские строители, работающие в Свердловске, примут участие в восстановлении поврежденных объектов.
https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html
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красноярский край
свердловск
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происшествия, красноярский край, свердловск, луганская народная республика, михаил котюков, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Происшествия, Красноярский край, Свердловск, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Михаил Котюков, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ есть пострадавшие

Губернатор Костюков: при обстреле Свердловска в ЛНР есть раненые

© РИА Новости / Константин МихальчевскийНовые автомобили скорой помощи
Новые автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Новые автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов подшефного Красноярскому краю Свердловска в ЛНР есть пострадавшие, сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщал, что склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Вчера, 22:17
"Сегодня ночью от обстрелов пострадали жители Свердловска - нашего подшефного города в ЛНР. ВСУ ударили по территории города с применением кассетных боеприпасов. Повреждены объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие", - написал Котюков в Telegram-канале.
Он добавил, что красноярские строители, работающие в Свердловске, примут участие в восстановлении поврежденных объектов.
Сотрудник СЦКК фиксирует последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКрасноярский крайСвердловскЛуганская Народная РеспубликаМихаил КотюковЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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