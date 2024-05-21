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Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала - РИА Новости, 21.05.2024
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09:13 21.05.2024 (обновлено: 10:50 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/sunak-1947333714.html
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала - РИА Новости, 21.05.2024
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед жителями страны за историю с заражением большого количества пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С при... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:13
2024-05-21T10:50
в мире
великобритания
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед жителями страны за историю с заражением большого количества пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С при переливании крови, его речь опубликована на сайте правительства."Это день позора для Британии. &lt;…&gt; Я хочу принести искренние и недвусмысленные извинения за эту ужасную несправедливость", — заявил он, выступая в палате общин.В Британии опубликовали доклад по результатам расследования заражений пациентов гепатитом и ВИЧ донорской кровью в 1970-1980-х годах. У большей части пострадавших была гемофилия, для лечения которой использовали препарат фактора свертывания крови VIII, сообщает Sky News. Вводимый препарат производили в США, однако донорами для него часто становились люди, принимавшие наркотики, и заключенные, говорится в материале. При этом донорскую кровь не проверяли на ВИЧ и гепатит С, что привело к заражению 30 тысяч людей, три тысячи из которых скончались, отметили в публикации.
https://ria.ru/20231116/lechenie-1909896989.html
https://ria.ru/20221215/deti-1839008472.html
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в мире, великобритания, сша, риши сунак
В мире, Великобритания, США, Риши Сунак
Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала

Сунак объявил день позора в Великобритании после скандала с заражениями ВИЧ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед жителями страны за историю с заражением большого количества пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С при переливании крови, его речь опубликована на сайте правительства.
"Это день позора для Британии. <…> Я хочу принести искренние и недвусмысленные извинения за эту ужасную несправедливость", — заявил он, выступая в палате общин.
Генная терапия - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В Британии одобрили первую в мире генную терапию для двух заболеваний крови
16 ноября 2023, 17:42
В Британии опубликовали доклад по результатам расследования заражений пациентов гепатитом и ВИЧ донорской кровью в 1970-1980-х годах. У большей части пострадавших была гемофилия, для лечения которой использовали препарат фактора свертывания крови VIII, сообщает Sky News. Вводимый препарат производили в США, однако донорами для него часто становились люди, принимавшие наркотики, и заключенные, говорится в материале. При этом донорскую кровь не проверяли на ВИЧ и гепатит С, что привело к заражению 30 тысяч людей, три тысячи из которых скончались, отметили в публикации.
Лабораторные исследования - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
В Британии 19 детей умерли от стрептококковой инфекции
15 декабря 2022, 20:39
 
В миреВеликобританияСШАРиши Сунак
 
 
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