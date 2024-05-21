https://ria.ru/20240521/sunak-1947333714.html

Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала

Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала - РИА Новости, 21.05.2024

Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед жителями страны за историю с заражением большого количества пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С при... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:13

2024-05-21T09:13

2024-05-21T10:50

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед жителями страны за историю с заражением большого количества пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С при переливании крови, его речь опубликована на сайте правительства."Это день позора для Британии. <…> Я хочу принести искренние и недвусмысленные извинения за эту ужасную несправедливость", — заявил он, выступая в палате общин.В Британии опубликовали доклад по результатам расследования заражений пациентов гепатитом и ВИЧ донорской кровью в 1970-1980-х годах. У большей части пострадавших была гемофилия, для лечения которой использовали препарат фактора свертывания крови VIII, сообщает Sky News. Вводимый препарат производили в США, однако донорами для него часто становились люди, принимавшие наркотики, и заключенные, говорится в материале. При этом донорскую кровь не проверяли на ВИЧ и гепатит С, что привело к заражению 30 тысяч людей, три тысячи из которых скончались, отметили в публикации.

https://ria.ru/20231116/lechenie-1909896989.html

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в мире, великобритания, сша, риши сунак