Сунак объявил "день позора" в Британии из-за громкого скандала
Сунак объявил день позора в Великобритании после скандала с заражениями ВИЧ
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился перед жителями страны за историю с заражением большого количества пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С при переливании крови, его речь опубликована на сайте правительства.
"Это день позора для Британии. <…> Я хочу принести искренние и недвусмысленные извинения за эту ужасную несправедливость", — заявил он, выступая в палате общин.
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В Британии опубликовали доклад по результатам расследования заражений пациентов гепатитом и ВИЧ донорской кровью в 1970-1980-х годах. У большей части пострадавших была гемофилия, для лечения которой использовали препарат фактора свертывания крови VIII, сообщает Sky News. Вводимый препарат производили в США, однако донорами для него часто становились люди, принимавшие наркотики, и заключенные, говорится в материале. При этом донорскую кровь не проверяли на ВИЧ и гепатит С, что привело к заражению 30 тысяч людей, три тысячи из которых скончались, отметили в публикации.
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