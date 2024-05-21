https://ria.ru/20240521/strannosti-1947413596.html

Турецкое СМИ указало на ряд странностей в катастрофе вертолета с Раиси

Турецкое СМИ указало на ряд странностей в катастрофе вертолета с Раиси - РИА Новости, 21.05.2024

Турецкое СМИ указало на ряд странностей в катастрофе вертолета с Раиси

Турецкая газета Turkiye указала на ряд странностей при анализе катастрофы вертолета с президентом Ирана на борту, задавшись, в частности, вопросами, почему... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:12

2024-05-21T14:12

2024-05-21T16:26

в мире

иран

тебриз

хосейн амир абдоллахиан

корпус стражей исламской революции

ми-171

крушение вертолета президента ирана

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СТАМБУЛ, 21 мая — РИА Новости. Турецкая газета Turkiye указала на ряд странностей при анализе катастрофы вертолета с президентом Ирана на борту, задавшись, в частности, вопросами, почему президент летел не на российском "Ми", а американском вертолете 30-летней давности и почему менялся состав пассажиров. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета.СМИ сообщали, что разбился вертолет Bell 212 американского производства. Вертолет полностью разрушился, власти заявляли, что причиной аварии, предварительно, стали технические неполадки и сложные погодные условия. Изначально СМИ сообщали, что президент летел на Ми-171."Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад. Еще одна важная деталь: ранее пилоты назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции, а в этот раз — из кадров Эртеш (армии)", — сообщил газете источник в иранских органах безопасности.Также вертолет был оборудован тремя разными системами слежения, в том числе стандартными GPRS и транспондерами, но, несмотря на это, местонахождение вертолета обнаружить не удалось. Турецкие власти отмечали, что не фиксировали сигналов от вертолета, так как система была или отключена, или вовсе отсутствовала. Иранский источник также сообщил газете, что незадолго до взлета был изменен манифест с пассажирами. "На вертолете № 2 должны были лететь вместе министр иностранных дел Абдоллахиан и губернатор Тебриза Малик Рахмети, но в последний момент к ним подсадили имама Тебриза Мохаммада аль-Хашема", — пишет Turkiye.

https://ria.ru/20240520/iran-1947177232.html

https://ria.ru/20240519/vertolet-1947064696.html

иран

тебриз

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в мире, иран, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, корпус стражей исламской революции, ми-171, крушение вертолета президента ирана