https://ria.ru/20240521/soglashenie-1947402517.html

На "Карелфоруме 2024" подписали соглашение о производстве буровых установок

На "Карелфоруме 2024" подписали соглашение о производстве буровых установок - РИА Новости, 21.05.2024

На "Карелфоруме 2024" подписали соглашение о производстве буровых установок

На третьем международном форуме-выставке отрасли природного камня "Карелфорум 2024", который проходит с 21 по 24 мая в Петрозаводске, было подписано соглашение... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:55

2024-05-21T13:55

2024-05-21T13:55

республика карелия

артур парфенчиков

китай

петрозаводск

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На третьем международном форуме-выставке отрасли природного камня "Карелфорум 2024", который проходит с 21 по 24 мая в Петрозаводске, было подписано соглашение о создании совместного производства буровых установок для замещения горнодобывающего оборудования западного производства на рынках России и Китая, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Мероприятие проходит при поддержке правительства Республики Карелия и Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций региона. Участие в форуме принимают представители Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Армении, Турции, Китая, Ирана, Испании и Италии. "Карелия неслучайно стала площадкой для проведения форума. Сфера добычи и обработки природного камня играет значительную роль в экономике региона. Республиканская продукция камнеобработки востребована и используется при облицовке зданий, создании декоративных изделий, в домашнем интерьере, а также в ритуальной сфере", - сказал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. По его словам, "Карелфорум" направлен на расширение партнерства в самых различных областях сферы камнеобработки. Это не только удовлетворение запросов бизнеса, работающего с камнем, но и возможность для простых граждан, заинтересованных эстетикой камня, реализовать свои личные проекты. Парфенчиков отметил, что во вторник на площадке форума был подписан ряд важных соглашений, в том числе в сфере импортозамещения по реализации проекта совместного производства высокопроизводительных буровых машин между ООО "К-Диамант" (Республика Карелия Российской Федерации) и компанией ChicoMachine Technology Co., LTD (Китайская Народная Республика). "Это направление импортозамещения. Мы вместе с китайскими партнерами создаем собственное производство. Как раз оборудование, которое является основным в добыче камня. Это предварительное бурение. Очень важно, что это соглашение основывается не на каких-то перспективах, а зафиксирован уже в 3D - технологиях образец этой техники, разработанной, созданной трудами наших производителей, китайских партнеров. <…>Это очень важное направление", - отметил Парфенчиков. Также были подписаны соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Минералогическим музеем им А.Е. Ферсмана Российской академии наук и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральным исследовательским центром "Карельский научный центр Российской академии наук"; меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией "Узпромстройматериалы" (Республика Узбекистан) и Ассоциацией камнеобрабатывающих производственных организаций Республики Карелия. В рамках форума проходит масштабная выставка каменной продукции, современного оборудования, лекции, мастер-классы, конкурсы творчества и профессионального мастерства, посещение месторождений камня и заводов по его переработке. Большая часть камнеобрабатывающих организаций региона относится к малому и среднему предпринимательству. По итогам 2023 года в Республике Карелия было зарегистрировано более 300 предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с резкой и обработкой камня. Общий годовой объем добычи природных облицовочных камней в 2023 году увеличился и составил 103% по сравнению с показателем 2022 года. В настоящее время в Республике Карелия продолжается реализация более 10 инвестиционных проектов, направленных на создание производств по переработке минерального сырья. Общий объем инвестиций по проектам составит порядка 595 миллионов рублей. Реализация проектов должна обеспечить создание более 170 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20240427/predprinimateli-1942734880.html

https://ria.ru/20240424/zhile-1942034273.html

республика карелия

китай

петрозаводск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков, китай, петрозаводск