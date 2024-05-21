"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями
Сервис "Окко" оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями
Здание Санкт-Петербургского городского суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей видеосервис "Окко" за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященному жизни французского модельера Иве Сен-Лорана, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.
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"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, в протоколе содержится подробное описание сцен из фильма "Ив Сен-Лоран" всего на 25 листов, в которых была усмотрена пропаганда нетрадиционных отношений. Например, в фильме присутствует "сцена поцелуя двух лиц одного биологического пола, которая сопровождается закадровым комментарием: "Я верил в культ верности, но с тобой все закрутилось невероятно быстро" и прочее".
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