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"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями - РИА Новости, 21.05.2024
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21:01 21.05.2024
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"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями
"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями - РИА Новости, 21.05.2024
"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями
Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей видеосервис "Окко" за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений,... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:01
2024-05-21T21:01
санкт-петербург
россия
ив сен-лоран
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей видеосервис "Окко" за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященному жизни французского модельера Иве Сен-Лорана, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении. Как сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, в протоколе содержится подробное описание сцен из фильма "Ив Сен-Лоран" всего на 25 листов, в которых была усмотрена пропаганда нетрадиционных отношений. Например, в фильме присутствует "сцена поцелуя двух лиц одного биологического пола, которая сопровождается закадровым комментарием: "Я верил в культ верности, но с тобой все закрутилось невероятно быстро" и прочее".
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санкт-петербург, россия, ив сен-лоран
Санкт-Петербург, Россия, Ив Сен-Лоран
"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями

Сервис "Окко" оштрафовали на 1 млн рублей за фильм с нетрадиционными отношениями

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкЗдание Санкт-Петербургского городского суда
Здание Санкт-Петербургского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей видеосервис "Окко" за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященному жизни французского модельера Иве Сен-Лорана, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.
«
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
Как сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, в протоколе содержится подробное описание сцен из фильма "Ив Сен-Лоран" всего на 25 листов, в которых была усмотрена пропаганда нетрадиционных отношений. Например, в фильме присутствует "сцена поцелуя двух лиц одного биологического пола, которая сопровождается закадровым комментарием: "Я верил в культ верности, но с тобой все закрутилось невероятно быстро" и прочее".
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