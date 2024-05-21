https://ria.ru/20240521/shtraf-1947529226.html

"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями

"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями - РИА Новости, 21.05.2024

"Окко" оштрафовали за фильм с нетрадиционными отношениями

Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей видеосервис "Окко" за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений,... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:01

2024-05-21T21:01

2024-05-21T21:01

санкт-петербург

россия

ив сен-лоран

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге оштрафовал на 1 млн рублей видеосервис "Окко" за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвященному жизни французского модельера Иве Сен-Лорана, сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале. "Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ОККО" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.6.21 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 000 000 рублей", - говорится в сообщении. Как сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, в протоколе содержится подробное описание сцен из фильма "Ив Сен-Лоран" всего на 25 листов, в которых была усмотрена пропаганда нетрадиционных отношений. Например, в фильме присутствует "сцена поцелуя двух лиц одного биологического пола, которая сопровождается закадровым комментарием: "Я верил в культ верности, но с тобой все закрутилось невероятно быстро" и прочее".

https://ria.ru/20231201/lazarev-1913235969.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, ив сен-лоран