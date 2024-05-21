https://ria.ru/20240521/putin-1947388897.html

Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине

Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине - РИА Новости, 21.05.2024

Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине

Президент России Владимир Путин поделился в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:51

2024-05-21T12:51

2024-05-21T12:51

пекин

россия

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин также поделился впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/putin-1947387185.html

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пекин, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев