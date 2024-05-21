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Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине - РИА Новости, 21.05.2024
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12:51 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/putin-1947388897.html
Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине
Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине - РИА Новости, 21.05.2024
Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине
Президент России Владимир Путин поделился в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:51
2024-05-21T12:51
пекин
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством, сообщила пресс-служба Кремля. "Владимир Путин также поделился впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240521/putin-1947387185.html
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пекин, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев
Пекин, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин рассказал Мирзиееву о переговорах в Пекине

Путин рассказал Мирзиееву о переговорах с китайским руководством в Пекине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поделился в разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин также поделился впечатлениями о только что состоявшихся переговорах в Пекине с китайским руководством", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества
Вчера, 12:45
 
ПекинРоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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