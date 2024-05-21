https://ria.ru/20240521/putin-1947387185.html
Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества
Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 21.05.2024
Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердили стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:45
2024-05-21T12:45
2024-05-21T13:06
узбекистан
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владимир путин
шавкат мирзиеев
политика
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердили стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."С обеих сторон подтверждено стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240521/putin-1947388897.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика
Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Политика
Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества
Путин и Мирзиеев обсудили по телефону вопросы укрепления отношений