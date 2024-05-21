https://ria.ru/20240521/putin-1947387185.html

Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества

Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества - РИА Новости, 21.05.2024

Путин и Мирзиеев в телефонном разговоре обсудили вопросы сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердили стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:45

2024-05-21T12:45

2024-05-21T13:06

узбекистан

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

политика

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подтвердили стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства, сообщила пресс-служба Кремля."С обеих сторон подтверждено стремление и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240521/putin-1947388897.html

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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, политика