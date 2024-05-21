https://ria.ru/20240521/putin-1947378184.html
Путин проведет встречу с главой Калмыкии
Путин проведет встречу с главой Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024
Путин проведет встречу с главой Калмыкии
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:16
2024-05-21T12:16
2024-05-21T12:16
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
республика калмыкия
бату хасиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/23/1557042327_0:74:2956:1736_1920x0_80_0_0_2f214dba536618907268bf9c5ba4a407.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. В ближайшее время мы вам дадим сообщение, не буду сейчас анонсировать о международном телефонном разговоре, который президент провел. Несколько встреч запланировано и совещаний. Одна из них будет с Бату Хасиковым, главой республики Калмыкия, президент продолжает региональную работу", - сказал Песков. Он добавил, что возможен и второй международный телефонный разговор. "Во второй половине дня возможен еще один телефонный разговор президента, международный, мы тоже вас будет информировать. Сегодня график таких внутренних встреч", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html
россия
республика калмыкия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/23/1557042327_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_5e0fdafecca7e19d6f2f8ee9ea82ea10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика калмыкия, бату хасиков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Калмыкия, Бату Хасиков
Путин проведет встречу с главой Калмыкии
Песков: Путин встретится с главой Калмыкии и, возможно, поговорит по телефону
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. В ближайшее время мы вам дадим сообщение, не буду сейчас анонсировать о международном телефонном разговоре, который президент провел. Несколько встреч запланировано и совещаний. Одна из них будет с Бату Хасиковым, главой республики Калмыкия, президент продолжает региональную работу", - сказал Песков.
Он добавил, что возможен и второй международный телефонный разговор. "Во второй половине дня возможен еще один телефонный разговор президента, международный, мы тоже вас будет информировать. Сегодня график таких внутренних встреч", - сказал Песков.