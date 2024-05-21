Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с главой Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/putin-1947378184.html
Путин проведет встречу с главой Калмыкии
Путин проведет встречу с главой Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024
Путин проведет встречу с главой Калмыкии
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T12:16
2024-05-21T12:16
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
республика калмыкия
бату хасиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/23/1557042327_0:74:2956:1736_1920x0_80_0_0_2f214dba536618907268bf9c5ba4a407.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. В ближайшее время мы вам дадим сообщение, не буду сейчас анонсировать о международном телефонном разговоре, который президент провел. Несколько встреч запланировано и совещаний. Одна из них будет с Бату Хасиковым, главой республики Калмыкия, президент продолжает региональную работу", - сказал Песков. Он добавил, что возможен и второй международный телефонный разговор. "Во второй половине дня возможен еще один телефонный разговор президента, международный, мы тоже вас будет информировать. Сегодня график таких внутренних встреч", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html
россия
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155704/23/1557042327_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_5e0fdafecca7e19d6f2f8ee9ea82ea10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика калмыкия, бату хасиков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Республика Калмыкия, Бату Хасиков
Путин проведет встречу с главой Калмыкии

Песков: Путин встретится с главой Калмыкии и, возможно, поговорит по телефону

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи
Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле. В ближайшее время мы вам дадим сообщение, не буду сейчас анонсировать о международном телефонном разговоре, который президент провел. Несколько встреч запланировано и совещаний. Одна из них будет с Бату Хасиковым, главой республики Калмыкия, президент продолжает региональную работу", - сказал Песков.
Он добавил, что возможен и второй международный телефонный разговор. "Во второй половине дня возможен еще один телефонный разговор президента, международный, мы тоже вас будет информировать. Сегодня график таких внутренних встреч", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю
10 февраля, 08:34
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковРеспублика КалмыкияБату Хасиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала