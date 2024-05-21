https://ria.ru/20240521/putin-1947378184.html

Путин проведет встречу с главой Калмыкии

Путин проведет встречу с главой Калмыкии - РИА Новости, 21.05.2024

Путин проведет встречу с главой Калмыкии

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:16

2024-05-21T12:16

2024-05-21T12:16

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

республика калмыкия

бату хасиков

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, возможен международный телефонный разговор, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. В ближайшее время мы вам дадим сообщение, не буду сейчас анонсировать о международном телефонном разговоре, который президент провел. Несколько встреч запланировано и совещаний. Одна из них будет с Бату Хасиковым, главой республики Калмыкия, президент продолжает региональную работу", - сказал Песков. Он добавил, что возможен и второй международный телефонный разговор. "Во второй половине дня возможен еще один телефонный разговор президента, международный, мы тоже вас будет информировать. Сегодня график таких внутренних встреч", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240210/pozdravlenie-1926542074.html

россия

республика калмыкия

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, республика калмыкия, бату хасиков