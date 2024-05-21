Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:41 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/puteshestviya-1947187404.html
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы - РИА Новости, 21.05.2024
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:41
2024-05-21T05:41
туризм
новости - туризм
туризм
отдых в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791794651_0:133:3105:1881_1920x0_80_0_0_797e493704e431fdbfd540e07b9d8aee.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1174 пользователей и выяснили, что такой вид отдыха нравится 92 процентам из них. Однако пробовали эту активность не все — только 80 процентов респондентов.Пешие походы — самые популярные, их предпочитают 68 процентов туристов. Поклонниками поездок на велосипеде оказались 13 процентов опрошенных, а на автомобиле — 11 процентов.Почти все, или 94 процента путешественников, выбирают летние походы. Три четверти готовы только к легкой нагрузке, не требующей спецподготовки.Горные тропы интересны 53 процентам туристов, прогулки в лесу привлекают 47 процентов.Больше половины участников опроса (64 процента) планируют походы самостоятельно, другие же доверяют организацию гидам. При этом групповой трекинг популярнее: его предпочитают 62 процента респондентов, остальные любят одиночные вылазки на природу.Интересно, что классический поход — с палаткой и большим рюкзаком за плечами — нравится только половине опрошенных. Остальные подбирают для ночевок отели или апартаменты по маршруту.
https://ria.ru/20240519/saratov-1939456533.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791794651_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_1dad48c995387d7b6e21b793dab583e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, отдых в России
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы

Эксперты: россияне любят походы, но часто ночуют не в палатках, а в отелях

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкАльпинисты во время туристического похода из базового лагеря "Джилы - Су" в Кабардино-Балкарии
Альпинисты во время туристического похода из базового лагеря Джилы - Су в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1174 пользователей и выяснили, что такой вид отдыха нравится 92 процентам из них. Однако пробовали эту активность не все — только 80 процентов респондентов.
Пешие походы — самые популярные, их предпочитают 68 процентов туристов. Поклонниками поездок на велосипеде оказались 13 процентов опрошенных, а на автомобиле — 11 процентов.
Почти все, или 94 процента путешественников, выбирают летние походы. Три четверти готовы только к легкой нагрузке, не требующей спецподготовки.
Горные тропы интересны 53 процентам туристов, прогулки в лесу привлекают 47 процентов.
Больше половины участников опроса (64 процента) планируют походы самостоятельно, другие же доверяют организацию гидам. При этом групповой трекинг популярнее: его предпочитают 62 процента респондентов, остальные любят одиночные вылазки на природу.
Интересно, что классический поход — с палаткой и большим рюкзаком за плечами — нравится только половине опрошенных. Остальные подбирают для ночевок отели или апартаменты по маршруту.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Поехали в Саратов! Волга, Гагарин и сила притяжения
19 мая, 12:30
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмотдых в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала