https://ria.ru/20240521/puteshestviya-1947187404.html
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы - РИА Новости, 21.05.2024
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T05:41
2024-05-21T05:41
2024-05-21T05:41
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1174 пользователей и выяснили, что такой вид отдыха нравится 92 процентам из них. Однако пробовали эту активность не все — только 80 процентов респондентов.Пешие походы — самые популярные, их предпочитают 68 процентов туристов. Поклонниками поездок на велосипеде оказались 13 процентов опрошенных, а на автомобиле — 11 процентов.Почти все, или 94 процента путешественников, выбирают летние походы. Три четверти готовы только к легкой нагрузке, не требующей спецподготовки.Горные тропы интересны 53 процентам туристов, прогулки в лесу привлекают 47 процентов.Больше половины участников опроса (64 процента) планируют походы самостоятельно, другие же доверяют организацию гидам. При этом групповой трекинг популярнее: его предпочитают 62 процента респондентов, остальные любят одиночные вылазки на природу.Интересно, что классический поход — с палаткой и большим рюкзаком за плечами — нравится только половине опрошенных. Остальные подбирают для ночевок отели или апартаменты по маршруту.
https://ria.ru/20240519/saratov-1939456533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, отдых в России
Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы
Эксперты: россияне любят походы, но часто ночуют не в палатках, а в отелях
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1174 пользователей и выяснили, что такой вид отдыха нравится 92 процентам из них. Однако пробовали эту активность не все — только 80 процентов респондентов.
Пешие походы — самые популярные, их предпочитают 68 процентов туристов. Поклонниками поездок на велосипеде оказались 13 процентов опрошенных, а на автомобиле — 11 процентов.
Почти все, или 94 процента путешественников, выбирают летние походы. Три четверти готовы только к легкой нагрузке, не требующей спецподготовки.
Горные тропы интересны 53 процентам туристов, прогулки в лесу привлекают 47 процентов.
Больше половины участников опроса (64 процента) планируют походы самостоятельно, другие же доверяют организацию гидам. При этом групповой трекинг популярнее: его предпочитают 62 процента респондентов, остальные любят одиночные вылазки на природу.
Интересно, что классический поход — с палаткой и большим рюкзаком за плечами — нравится только половине опрошенных. Остальные подбирают для ночевок отели или апартаменты по маршруту.