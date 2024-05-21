https://ria.ru/20240521/puteshestviya-1947187404.html

Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы

Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы - РИА Новости, 21.05.2024

Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в походы

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T05:41

2024-05-21T05:41

2024-05-21T05:41

туризм

новости - туризм

туризм

отдых в россии

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как они относятся к походам, насколько часто в них ходят и какие виды предпочитают, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса для планирования путешествий провели исследование среди 1174 пользователей и выяснили, что такой вид отдыха нравится 92 процентам из них. Однако пробовали эту активность не все — только 80 процентов респондентов.Пешие походы — самые популярные, их предпочитают 68 процентов туристов. Поклонниками поездок на велосипеде оказались 13 процентов опрошенных, а на автомобиле — 11 процентов.Почти все, или 94 процента путешественников, выбирают летние походы. Три четверти готовы только к легкой нагрузке, не требующей спецподготовки.Горные тропы интересны 53 процентам туристов, прогулки в лесу привлекают 47 процентов.Больше половины участников опроса (64 процента) планируют походы самостоятельно, другие же доверяют организацию гидам. При этом групповой трекинг популярнее: его предпочитают 62 процента респондентов, остальные любят одиночные вылазки на природу.Интересно, что классический поход — с палаткой и большим рюкзаком за плечами — нравится только половине опрошенных. Остальные подбирают для ночевок отели или апартаменты по маршруту.

https://ria.ru/20240519/saratov-1939456533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, отдых в россии