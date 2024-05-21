https://ria.ru/20240521/puteshestviya-1947185204.html

Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье

Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье - РИА Новости, 21.05.2024

Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье

Определены российские курорты с самой дешевой стоимостью аренды в летний период, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T04:40

2024-05-21T04:40

2024-05-21T04:40

туризм

туризм

новости - туризм

зеленоградск

новороссийск

сочи

отдых в россии

отдых на море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155669/40/1556694087_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_551e1ccce47745e8357e1a2ae7e89d5f.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Определены российские курорты с самой дешевой стоимостью аренды в летний период, сообщает Суточно.ру.Сочи, Зеленоградск и Геленджик — наиболее популярные пляжные курорты в июне, июле и августе. Там туристы арендуют жилье чаще всего, отмечают аналитики сервиса. Далее в списке — Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск."Спрос превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Список самых востребованных мест за год почти не изменился — в десятку вошел Ейск", — рассказывает гендиректор компании Юрий Кузнецов.Кроме того, Ейск — курорт, где стоимость посуточной аренды обойдется дешевле всего – от 3170 тысячи рублей. В Витязево можно разместиться, потратив от 3,9 тысячи рублей в сутки, в Новороссийске — от 3970 рублей.Самая дорогая посуточная аренда жилья этим летом — в Зеленоградске. Средняя ставка здесь — 6630 рублей за ночь. В Светлогорске чуть дешевле — 5770 рублей, в Сочи — 5730 рублей, Геленджике — 5640 рублей. В Ялте, Лазаревском и Анапе — от четырех до 4,4 тысячи рублей.За год плата за съем квартир и домов на пляжных курортах летом сильнее всего выросла в Новороссийске — на 24 процента, Зеленоградске — на 23 процента, Витязево — на 22 процента.В среднем туристы бронируют на курортах посуточное жилье на восемь дней и тратят на аренду 39,7 тысячи рублей. Это на десять процентов больше, чем год назад.

https://ria.ru/20240517/puteshestviya-1945605959.html

зеленоградск

новороссийск

сочи

анапа

ейск

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, зеленоградск, новороссийск, сочи, отдых в россии, отдых на море, детский отдых, анапа, ейск, ялта