https://ria.ru/20240521/puteshestviya-1947185204.html
Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье
Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье - РИА Новости, 21.05.2024
Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье
Определены российские курорты с самой дешевой стоимостью аренды в летний период, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:40
2024-05-21T04:40
2024-05-21T04:40
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Определены российские курорты с самой дешевой стоимостью аренды в летний период, сообщает Суточно.ру.Сочи, Зеленоградск и Геленджик — наиболее популярные пляжные курорты в июне, июле и августе. Там туристы арендуют жилье чаще всего, отмечают аналитики сервиса. Далее в списке — Светлогорск, Ялта, Лазаревское, Витязево, Анапа, Новороссийск и Ейск."Спрос превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Список самых востребованных мест за год почти не изменился — в десятку вошел Ейск", — рассказывает гендиректор компании Юрий Кузнецов.Кроме того, Ейск — курорт, где стоимость посуточной аренды обойдется дешевле всего – от 3170 тысячи рублей. В Витязево можно разместиться, потратив от 3,9 тысячи рублей в сутки, в Новороссийске — от 3970 рублей.Самая дорогая посуточная аренда жилья этим летом — в Зеленоградске. Средняя ставка здесь — 6630 рублей за ночь. В Светлогорске чуть дешевле — 5770 рублей, в Сочи — 5730 рублей, Геленджике — 5640 рублей. В Ялте, Лазаревском и Анапе — от четырех до 4,4 тысячи рублей.За год плата за съем квартир и домов на пляжных курортах летом сильнее всего выросла в Новороссийске — на 24 процента, Зеленоградске — на 23 процента, Витязево — на 22 процента.В среднем туристы бронируют на курортах посуточное жилье на восемь дней и тратят на аренду 39,7 тысячи рублей. Это на десять процентов больше, чем год назад.
https://ria.ru/20240517/puteshestviya-1945605959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, зеленоградск, новороссийск, сочи, отдых в россии, отдых на море, детский отдых, анапа, ейск, ялта
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Зеленоградск, Новороссийск, Сочи, отдых в России, Отдых на море, Детский отдых, Анапа, Ейск, Ялта
Названы российские курорты, где летом можно снять самое недорогое жилье
Эксперты: Ейск и Витязево — пляжные курорты с самой недорогой арендой жилья
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Определены российские курорты с самой дешевой стоимостью аренды в летний период, сообщает Суточно.ру.
Сочи
, Зеленоградск
и Геленджик
— наиболее популярные пляжные курорты в июне, июле и августе. Там туристы арендуют жилье чаще всего, отмечают аналитики сервиса. Далее в списке — Светлогорск
, Ялта
, Лазаревское, Витязево, Анапа
, Новороссийск
и Ейск
.
"Спрос превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Список самых востребованных мест за год почти не изменился — в десятку вошел Ейск", — рассказывает гендиректор компании Юрий Кузнецов
.
Кроме того, Ейск — курорт, где стоимость посуточной аренды обойдется дешевле всего – от 3170 тысячи рублей. В Витязево можно разместиться, потратив от 3,9 тысячи рублей в сутки, в Новороссийске — от 3970 рублей.
Самая дорогая посуточная аренда жилья этим летом — в Зеленоградске. Средняя ставка здесь — 6630 рублей за ночь. В Светлогорске чуть дешевле — 5770 рублей, в Сочи — 5730 рублей, Геленджике — 5640 рублей. В Ялте, Лазаревском и Анапе — от четырех до 4,4 тысячи рублей.
За год плата за съем квартир и домов на пляжных курортах летом сильнее всего выросла в Новороссийске — на 24 процента, Зеленоградске — на 23 процента, Витязево — на 22 процента.
В среднем туристы бронируют на курортах посуточное жилье на восемь дней и тратят на аренду 39,7 тысячи рублей. Это на десять процентов больше, чем год назад.