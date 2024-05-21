https://ria.ru/20240521/punkty-1947500865.html

Принцу Гарри отказали включить в дело против медиагруппы некоторые пункты

Принцу Гарри отказали включить в дело против медиагруппы некоторые пункты - РИА Новости, 21.05.2024

Принцу Гарри отказали включить в дело против медиагруппы некоторые пункты

Высокий суд Лондона отказал принцу Гарри в добавлении обвинительных пунктов, связанных с его супругой Меган Маркл, в дело о незаконном сборе информации против... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:19

2024-05-21T18:19

2024-05-21T18:34

лондон

калифорния

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принц гарри

sun

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Высокий суд Лондона отказал принцу Гарри в добавлении обвинительных пунктов, связанных с его супругой Меган Маркл, в дело о незаконном сборе информации против медиагруппы News Group Newspapers (NGN), в которую входит газета Sun, следует из опубликованного решения суда. "Мне кажется предпочтительным, чтобы избежать или ограничить ущерб для NGN при подготовке к судебному разбирательству и по более широким причинам в ведении дела, что обвинения по пунктам 1994/1995 и 2016 годов должны быть оставлены для рассмотрения в отдельном иске, если герцог пожелает его подать", - говорится в вердикте судьи Фанкурта. В решении указано, что принц Гарри хотел добавить обвинительный пункт, касающийся незаконного получения в 2016 году в Калифорнии информации, которой располагала Меган Маркл, что привело к незаконному получению данных о звонках и текстовых сообщениях, включающих информацию о Гарри. Кроме того, принц планировал расширить дело пунктами с обвинениями в незаконном прослушивании звонков в 1994 и 1995 годах его покойной матери принцессы Дианы. Судебные разбирательства по этому делу, в котором участвуют и другие истцы, намечены на январь 2025 года. Принц Гарри подал иски против нескольких крупных медиагрупп, обвиняя их в клевете или незаконном сборе информации о нем. В феврале стало известно, что Гарри и медиагруппа Mirror Group Newspapers (MGN) урегулировали оставшуюся часть судебного спора по делу о прослушке телефона. До этого в январе принц отозвал иск о клевете против издательства Associated Newspapers.

https://ria.ru/20240319/tramp-1934257298.html

https://ria.ru/20240323/podderzhali-1935146981.html

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лондон, калифорния, меган маркл, принц гарри, sun