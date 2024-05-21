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Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов - РИА Новости, 21.05.2024
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Белгородская область
 
20:01 21.05.2024 (обновлено: 20:04 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/proverka-1947521713.html
Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов
Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов - РИА Новости, 21.05.2024
Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов
В Белгородской области проходят общественные приемки после окончания капремонтов многоквартирных домов (МКД), в которых принимают участие депутаты Белгородской... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T20:01
2024-05-21T20:04
белгородская область
общество
белгородская область
советский
старый оскол
белгородская областная дума
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Белгородской области проходят общественные приемки после окончания капремонтов многоквартирных домов (МКД), в которых принимают участие депутаты Белгородской областной Думы, сообщает пресс-служба регионального парламента. Также депутаты следят за реализацией просьб жителей в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе". Так, в областном центре к концу лета приведут в порядок двор многоэтажного дома № 55 по улице Советская. Там началось благоустройство детской и спортивной площадок. Качество выполняемых работ проверила первый вице-спикер Белгородской областной Думы Любовь Киреева. "На объект уже зашел подрядчик, начались подготовительные работы. Вместе с депутатом горсовета Артуром Насоновым выехали на территорию, чтобы пообщаться с инициативными жителями. К тому же, важно еще на начальном этапе обговорить и согласовать все вопросы со строителями. В ходе встречи было решено облагородить и другую часть территории. Будем помогать жителям, чтобы двор был красивым, ухоженным и комфортным для всех поколений", – отметила Киреева, слова которой приводятся в сообщении. Также в Старом Осколе работают над благоустройством территории монумента на бульваре Дружбы, открытого в 1979 году. По словам депутата Александра Мамонова, вокруг памятника уже выложили новую плитку и провели необходимые коммуникации, в планах – оформить клумбы. Проект хотят завершить этой осенью. "Надеюсь, жители ближайших микрорайонов Молодогвардеец и Весенний скоро смогут с радостью прогуливаться по обновленной современной зоне у монумента", – цитирует пресс-служба Мамонова. В Алексеевском городском округе полным ходом идет капитальный ремонт школы № 4. Депутат Михаил Литовкин проконтролировал процесс. Сейчас там производят электромонтажные работы и проводку интернет-сетей, устанавливают камеры видеонаблюдения, навесы возле входов в школу и решетки на вентиляционных отверстиях. Кроме этого, монтируют потолки на лестничных маршах и оформляют стены, а также уже выложили тротуарную плитку на площадке перед школой. В поселке Чернянка в программу капитального ремонта попали многоквартирные дома № 13 и № 5а по улице Орджоникидзе. В МКД отремонтировали кровлю. Депутат Елена Гурова встретилась с жителями, чтобы узнать, довольны ли они работами и есть ли у них замечания. "Жильцы оценили качество работ, результаты их полностью устроили. Капитальный ремонт данных домов завершен успешно", – привели в пресс-службе слова Гуровой.
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белгородская область
советский
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общество, белгородская область, советский , старый оскол, белгородская областная дума
Белгородская область, Общество, Белгородская область, Советский , Старый Оскол, Белгородская областная Дума

Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство новых домов . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Белгородской области проходят общественные приемки после окончания капремонтов многоквартирных домов (МКД), в которых принимают участие депутаты Белгородской областной Думы, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Также депутаты следят за реализацией просьб жителей в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе".
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Так, в областном центре к концу лета приведут в порядок двор многоэтажного дома № 55 по улице Советская. Там началось благоустройство детской и спортивной площадок. Качество выполняемых работ проверила первый вице-спикер Белгородской областной Думы Любовь Киреева.
"На объект уже зашел подрядчик, начались подготовительные работы. Вместе с депутатом горсовета Артуром Насоновым выехали на территорию, чтобы пообщаться с инициативными жителями. К тому же, важно еще на начальном этапе обговорить и согласовать все вопросы со строителями. В ходе встречи было решено облагородить и другую часть территории. Будем помогать жителям, чтобы двор был красивым, ухоженным и комфортным для всех поколений", – отметила Киреева, слова которой приводятся в сообщении.
Также в Старом Осколе работают над благоустройством территории монумента на бульваре Дружбы, открытого в 1979 году. По словам депутата Александра Мамонова, вокруг памятника уже выложили новую плитку и провели необходимые коммуникации, в планах – оформить клумбы. Проект хотят завершить этой осенью.
"Надеюсь, жители ближайших микрорайонов Молодогвардеец и Весенний скоро смогут с радостью прогуливаться по обновленной современной зоне у монумента", – цитирует пресс-служба Мамонова.
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В Алексеевском городском округе полным ходом идет капитальный ремонт школы № 4. Депутат Михаил Литовкин проконтролировал процесс.
Сейчас там производят электромонтажные работы и проводку интернет-сетей, устанавливают камеры видеонаблюдения, навесы возле входов в школу и решетки на вентиляционных отверстиях. Кроме этого, монтируют потолки на лестничных маршах и оформляют стены, а также уже выложили тротуарную плитку на площадке перед школой.
В поселке Чернянка в программу капитального ремонта попали многоквартирные дома № 13 и № 5а по улице Орджоникидзе. В МКД отремонтировали кровлю. Депутат Елена Гурова встретилась с жителями, чтобы узнать, довольны ли они работами и есть ли у них замечания.
"Жильцы оценили качество работ, результаты их полностью устроили. Капитальный ремонт данных домов завершен успешно", – привели в пресс-службе слова Гуровой.
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