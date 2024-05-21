https://ria.ru/20240521/proverka-1947521713.html

Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов

Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов - РИА Новости, 21.05.2024

Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов

В Белгородской области проходят общественные приемки после окончания капремонтов многоквартирных домов (МКД), в которых принимают участие депутаты Белгородской... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T20:01

2024-05-21T20:01

2024-05-21T20:04

белгородская область

общество

белгородская область

советский

старый оскол

белгородская областная дума

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Белгородской области проходят общественные приемки после окончания капремонтов многоквартирных домов (МКД), в которых принимают участие депутаты Белгородской областной Думы, сообщает пресс-служба регионального парламента. Также депутаты следят за реализацией просьб жителей в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе". Так, в областном центре к концу лета приведут в порядок двор многоэтажного дома № 55 по улице Советская. Там началось благоустройство детской и спортивной площадок. Качество выполняемых работ проверила первый вице-спикер Белгородской областной Думы Любовь Киреева. "На объект уже зашел подрядчик, начались подготовительные работы. Вместе с депутатом горсовета Артуром Насоновым выехали на территорию, чтобы пообщаться с инициативными жителями. К тому же, важно еще на начальном этапе обговорить и согласовать все вопросы со строителями. В ходе встречи было решено облагородить и другую часть территории. Будем помогать жителям, чтобы двор был красивым, ухоженным и комфортным для всех поколений", – отметила Киреева, слова которой приводятся в сообщении. Также в Старом Осколе работают над благоустройством территории монумента на бульваре Дружбы, открытого в 1979 году. По словам депутата Александра Мамонова, вокруг памятника уже выложили новую плитку и провели необходимые коммуникации, в планах – оформить клумбы. Проект хотят завершить этой осенью. "Надеюсь, жители ближайших микрорайонов Молодогвардеец и Весенний скоро смогут с радостью прогуливаться по обновленной современной зоне у монумента", – цитирует пресс-служба Мамонова. В Алексеевском городском округе полным ходом идет капитальный ремонт школы № 4. Депутат Михаил Литовкин проконтролировал процесс. Сейчас там производят электромонтажные работы и проводку интернет-сетей, устанавливают камеры видеонаблюдения, навесы возле входов в школу и решетки на вентиляционных отверстиях. Кроме этого, монтируют потолки на лестничных маршах и оформляют стены, а также уже выложили тротуарную плитку на площадке перед школой. В поселке Чернянка в программу капитального ремонта попали многоквартирные дома № 13 и № 5а по улице Орджоникидзе. В МКД отремонтировали кровлю. Депутат Елена Гурова встретилась с жителями, чтобы узнать, довольны ли они работами и есть ли у них замечания. "Жильцы оценили качество работ, результаты их полностью устроили. Капитальный ремонт данных домов завершен успешно", – привели в пресс-службе слова Гуровой.

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https://ria.ru/20240502/lekarstva-1943412404.html

https://ria.ru/20240427/stroitel-1942696010.html

белгородская область

советский

старый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, белгородская область, советский , старый оскол, белгородская областная дума