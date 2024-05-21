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Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси - РИА Новости, 21.05.2024
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22:07 21.05.2024 (обновлено: 22:11 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/proschanie-1947536679.html
Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси
Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси - РИА Новости, 21.05.2024
Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси
Спикер Госдумы Вячеслав Володин завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим при крушении вертолета президентом... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T22:07
2024-05-21T22:11
крушение вертолета президента ирана
тегеран (город)
иран
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси."По вашему поручению, Владимир Владимирович, завтра рано утром улетаю в Тегеран для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с президентом Ирана Раиси. Вы уполномочили представлять нашу страну", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Володин отметил, что погибший президент Ирана многое сделал для развития отношений между РФ и Ираном.Володин добавил, что выполнит поручение Путина и передаст слова соболезнования."Нам надо поддержать партнёров нашей страны", - заключил спикер ГД.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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крушение вертолета президента ирана, тегеран (город), иран, вячеслав володин, владимир путин
Крушение вертолета президента Ирана, Тегеран (город), Иран, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси

Володин на встрече с Путиным сообщил, что завтра рано утром улетает в Тегеран

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
Президент Владимир Путин провел встречу со спикером Госдумы РФ В. Володиным
© POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
"По вашему поручению, Владимир Владимирович, завтра рано утром улетаю в Тегеран для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с президентом Ирана Раиси. Вы уполномочили представлять нашу страну", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
Вчера, 08:00
Володин отметил, что погибший президент Ирана многое сделал для развития отношений между РФ и Ираном.
Володин добавил, что выполнит поручение Путина и передаст слова соболезнования.
"Нам надо поддержать партнёров нашей страны", - заключил спикер ГД.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
 
Крушение вертолета президента ИранаТегеран (город)ИранВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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