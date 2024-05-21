https://ria.ru/20240521/proschanie-1947536679.html

Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси

Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси - РИА Новости, 21.05.2024

Володин сообщил, что утром улетит на церемонию прощания с Раиси

Спикер Госдумы Вячеслав Володин завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим при крушении вертолета президентом... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T22:07

2024-05-21T22:07

2024-05-21T22:11

крушение вертолета президента ирана

тегеран (город)

иран

вячеслав володин

владимир путин

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин завтра рано утром улетает в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси."По вашему поручению, Владимир Владимирович, завтра рано утром улетаю в Тегеран для того, чтобы принять участие в церемонии прощания с президентом Ирана Раиси. Вы уполномочили представлять нашу страну", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Володин отметил, что погибший президент Ирана многое сделал для развития отношений между РФ и Ираном.Володин добавил, что выполнит поручение Путина и передаст слова соболезнования."Нам надо поддержать партнёров нашей страны", - заключил спикер ГД.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

тегеран (город)

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Наталья Макарова

крушение вертолета президента ирана, тегеран (город), иран, вячеслав володин, владимир путин