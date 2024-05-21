https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947358957.html

В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка

В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 21.05.2024

В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка

Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор в Петербурге, водитель задержан, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:17

2024-05-21T11:17

2024-05-21T12:30

происшествия

авто

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

группа газ

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор в Петербурге, водитель задержан, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в релизе. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в понедельник днем водитель, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ", двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома №10 при повороте направо во двор совершил наезд на четырехлетнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери. Ребенок скончался в больнице.

https://ria.ru/20240512/podrostki-1945392808.html

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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), группа газ, падение автобуса с моста в петербурге