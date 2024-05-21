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В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 21.05.2024
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11:17 21.05.2024 (обновлено: 12:30 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947358957.html
В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка
В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка - РИА Новости, 21.05.2024
В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка
Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор в Петербурге, водитель задержан, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:17
2024-05-21T12:30
происшествия
авто
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
группа газ
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор в Петербурге, водитель задержан, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в релизе. Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в понедельник днем водитель, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ", двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома №10 при повороте направо во двор совершил наезд на четырехлетнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери. Ребенок скончался в больнице.
https://ria.ru/20240512/podrostki-1945392808.html
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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), группа газ, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Группа ГАЗ, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Петербурге задержали водителя, сбившего четырехлетнего ребенка

СК: водителя грузовика, под колесами которого погиб ребенок, задержали

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор в Петербурге, водитель задержан, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в релизе.
Как сообщала пресс-служба регионального главка МВД, в понедельник днем водитель, управляя грузовым автомобилем "ГАЗ", двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома №10 при повороте направо во двор совершил наезд на четырехлетнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери. Ребенок скончался в больнице.
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ПроисшествияАвтоРоссияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Группа ГАЗПадение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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