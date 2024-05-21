https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947358019.html
Пострадавший в аэропорту Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в аэропорту Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 21.05.2024
Пострадавший в аэропорту Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии
Техник, на которого наехал самолет в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:12
2024-05-21T11:12
2024-05-21T11:36
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Техник, на которого наехал самолет в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской больницы №36. "Пациент в тяжелом состоянии. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пока это вся информация", – сказала собеседница агентства. По данным местных СМИ, мужчине ампутировали ногу, в пресс-службе горбольницы вопрос об ампутации оставили без ответа. Уральская транспортная прокуратура 19 мая информировала, что самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетавший из Екатеринбурга в Бишкек, во время руления наехал на техника по выпуску воздушного судна. Мужчина с травмой ноги госпитализирован в больницу, была организована проверка. Как уточняли РИА Новости в пресс-службе "Кольцово", пострадавший – сотрудник "Уральских авиалиний". Как отмечали в пресс-службе перевозчика, экипаж самолета был отстранен от работы, что является "стандартной процедурой при проведении расследования авиационного инцидента".
https://ria.ru/20240520/ubiystvo-1947225222.html
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, бишкек, уральские авиалинии
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Бишкек, Уральские авиалинии
Пострадавший в аэропорту Екатеринбурга находится в тяжелом состоянии
Техник, на которого наехал самолет в "Кольцово", находится в тяжелом состоянии