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Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили

Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили - РИА Новости, 21.05.2024

Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили, сообщает пресс-служба СФ. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:13

2024-05-21T14:13

2024-05-21T14:33

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили, сообщает пресс-служба СФ.Мероприятие состоится в рамках официального визита председателя Госсовета Омана в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совфеда.В среду оманский политик выступит на пленарном заседании Совета Федерации.

https://ria.ru/20240517/oman-1946785853.html

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политика, оман, совет федерации рф