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Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили - РИА Новости, 21.05.2024
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14:13 21.05.2024 (обновлено: 14:33 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/press-sluzhbasf-1947413769.html
Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили
Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили - РИА Новости, 21.05.2024
Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили, сообщает пресс-служба СФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:13
2024-05-21T14:33
политика
оман
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили, сообщает пресс-служба СФ.Мероприятие состоится в рамках официального визита председателя Госсовета Омана в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совфеда.В среду оманский политик выступит на пленарном заседании Совета Федерации.
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политика, оман, совет федерации рф
Политика, Оман, Совет Федерации РФ
Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили

Пресс-служба СФ: Матвиенко во вторник проведет встречу с Абдулмаликом Аль Халили

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили, сообщает пресс-служба СФ.
Мероприятие состоится в рамках официального визита председателя Госсовета Омана в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совфеда.
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В среду оманский политик выступит на пленарном заседании Совета Федерации.
 
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