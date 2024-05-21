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Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили
Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили - РИА Новости, 21.05.2024
Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили, сообщает пресс-служба СФ. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:13
2024-05-21T14:13
2024-05-21T14:33
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник проведет встречу с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили, сообщает пресс-служба СФ.Мероприятие состоится в рамках официального визита председателя Госсовета Омана в Российскую Федерацию по приглашению спикера Совфеда.В среду оманский политик выступит на пленарном заседании Совета Федерации.
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политика, оман, совет федерации рф
Политика, Оман, Совет Федерации РФ
Матвиенко встретится с главой Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили
Пресс-служба СФ: Матвиенко во вторник проведет встречу с Абдулмаликом Аль Халили