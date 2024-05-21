"Праздник не для всех". Как на самом деле отмечали Николу Вешнего
Православные христиане 22 мая отметят день Николая Чудотворца
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные готовятся ко дню памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Вешним, как его называли в народе, связано множество традиций, в том числе забытых. О самых интересных — в материале РИА Новости.
Одного мало
На Руси их было двое: первый — "в шапке" — покровитель рыбаков и домашнего очага; второй — "угодник божий", которому молились о хорошем урожае и защите скота.
Крестьяне перед выпасом произносили особые заговоры, призывая на помощь всесильного стража. А конюхи, выходя первый раз в году в ночное, вонзали в порог дома нож, чтобы на табун не напали волки.
Детям же больше всего нравилась история о том, как невидимый заступник спас трех сестер от позора. У их отца не было денег на приданое, поэтому святой тайком подбрасывал к его дому мешочки с золотом.
И все это — об одном человеке. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, издревле считался у славян помощником обездоленных. А раздвоение связано с церковным календарем. С Чудотворцем связаны сразу две даты: 19 декабря, в память о кончине, и 22 мая — перенесение мощей с территории современной Турции в итальянский Бари.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОтправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
Правда, "перенесение" — не совсем то слово. По сути, барийские купцы украли святыню у православных. Произошло это в XI веке. Торговцы с Апеннинского полуострова активно осваивали малоазийский рынок. А в одночасье разбогатевшие города скупали реликвии разных культур.
Однако жители Мир не пожелали отдавать свое главное сокровище. Не подействовало даже то, что к городу подступали войска сельджуков, способные стереть его с лица земли. И барийцы пошли на хитрость: ночью проникли в храм и выкрали мощи. Греки так обиделись, что до сих пор не отмечают памятную дату.
Только мужчины
А вот на Руси майского Николу Вешнего любили, пожалуй, больше, чем зимнего. По нескольким причинам.
Например, еще столетие назад в этот день "провожали зиму": совершали почти такие же обряды, как на Масленицу. Дело в том, что в старину год делили не на четыре сезона, а на два.
© Public domain Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
© Public domain
Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
Этнографы и сегодня встречают отголоски древних ритуалов. Так, в глухих деревнях на берегах Енисея местные "закликают лето" и просят Николая-угодника о скорейшем оттаивании речных льдов.
Значит, праздник относится к числу переходных, то есть особо важных. Именно после 22 мая с обряда "хождения в жито" обычно начинали посевную. Выходя в поле, непременно приговаривали: "Батюшка Никола, давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!"
Многие верили, что так сам Чудотворец незримо обходит пашни. Это дало альтернативные названия: Никола Травник и Никола Льняной.
Обряды эти довольно древние. Перенесение мощей в Бари отмечают с XII-XIII веков. Но святого почитали уже со времен принятия Русью христианства, то есть за три столетия до этого.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
По одной из научных гипотез, образ святителя соединился с фигурой языческого бога Велеса, покровителя скота. Это объясняет, почему те же конюхи видели в нем заступника.
Отсюда и необычный ритуал — "никольщина". В ночь на 22 мая мужчины запирались в избе и устраивали грандиозный пир — задабривали Николу, чтобы оградил коров и лошадей от всяческих бед. Женщинам и детям на такие мероприятия вход строго воспрещался.
Кумир миллионов
Все это основательно забылось. Как и название праздника — Никола Вешний. Однако в народной памяти день все равно значимый.
В России святителю посвящено более семи тысяч храмов, почти пятая часть. При этом о его жизни на самом деле известно очень мало.
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкКовчег с мощами святителя Николая Чудотворца в Петербурге
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в Петербурге
До революции были широко распространены тройные иконки-складни: Спаситель, Дева Мария и Николай-угодник. В деревнях даже считали архиепископа Мир Ликийских одним из Святой Троицы.
Образ "Николы с мешочком" был излюбленным в средневековой западной иконографии. А позже превратился в культ главного рождественского персонажа — Санта-Клауса.
Православные же и сегодня просят Николая Чудотворца о заступничестве в самых разных жизненных ситуациях.