https://ria.ru/20240521/prazdnik-1947214204.html

"Праздник не для всех". Как на самом деле отмечали Николу Вешнего

"Праздник не для всех". Как на самом деле отмечали Николу Вешнего - РИА Новости, 21.05.2024

"Праздник не для всех". Как на самом деле отмечали Николу Вешнего

Православные готовятся ко дню памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Вешним, как его называли в народе, связано множество традиций, в том числе забытых. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:00

2024-05-21T08:04

религия

бари

турция

николай чудотворец

санта-клаус

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные готовятся ко дню памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Вешним, как его называли в народе, связано множество традиций, в том числе забытых. О самых интересных — в материале РИА Новости.Одного малоНа Руси их было двое: первый — "в шапке" — покровитель рыбаков и домашнего очага; второй — "угодник божий", которому молились о хорошем урожае и защите скота.Крестьяне перед выпасом произносили особые заговоры, призывая на помощь всесильного стража. А конюхи, выходя первый раз в году в ночное, вонзали в порог дома нож, чтобы на табун не напали волки.Детям же больше всего нравилась история о том, как невидимый заступник спас трех сестер от позора. У их отца не было денег на приданое, поэтому святой тайком подбрасывал к его дому мешочки с золотом.И все это — об одном человеке. Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, издревле считался у славян помощником обездоленных. А раздвоение связано с церковным календарем. С Чудотворцем связаны сразу две даты: 19 декабря, в память о кончине, и 22 мая — перенесение мощей с территории современной Турции в итальянский Бари.Правда, "перенесение" — не совсем то слово. По сути, барийские купцы украли святыню у православных. Произошло это в XI веке. Торговцы с Апеннинского полуострова активно осваивали малоазийский рынок. А в одночасье разбогатевшие города скупали реликвии разных культур.Однако жители Мир не пожелали отдавать свое главное сокровище. Не подействовало даже то, что к городу подступали войска сельджуков, способные стереть его с лица земли. И барийцы пошли на хитрость: ночью проникли в храм и выкрали мощи. Греки так обиделись, что до сих пор не отмечают памятную дату.Только мужчиныА вот на Руси майского Николу Вешнего любили, пожалуй, больше, чем зимнего. По нескольким причинам.Например, еще столетие назад в этот день "провожали зиму": совершали почти такие же обряды, как на Масленицу. Дело в том, что в старину год делили не на четыре сезона, а на два.Этнографы и сегодня встречают отголоски древних ритуалов. Так, в глухих деревнях на берегах Енисея местные "закликают лето" и просят Николая-угодника о скорейшем оттаивании речных льдов.Значит, праздник относится к числу переходных, то есть особо важных. Именно после 22 мая с обряда "хождения в жито" обычно начинали посевную. Выходя в поле, непременно приговаривали: "Батюшка Никола, давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!"Многие верили, что так сам Чудотворец незримо обходит пашни. Это дало альтернативные названия: Никола Травник и Никола Льняной.Обряды эти довольно древние. Перенесение мощей в Бари отмечают с XII-XIII веков. Но святого почитали уже со времен принятия Русью христианства, то есть за три столетия до этого.По одной из научных гипотез, образ святителя соединился с фигурой языческого бога Велеса, покровителя скота. Это объясняет, почему те же конюхи видели в нем заступника.Отсюда и необычный ритуал — "никольщина". В ночь на 22 мая мужчины запирались в избе и устраивали грандиозный пир — задабривали Николу, чтобы оградил коров и лошадей от всяческих бед. Женщинам и детям на такие мероприятия вход строго воспрещался.Кумир миллионовВсе это основательно забылось. Как и название праздника — Никола Вешний. Однако в народной памяти день все равно значимый.В России святителю посвящено более семи тысяч храмов, почти пятая часть. При этом о его жизни на самом деле известно очень мало.До революции были широко распространены тройные иконки-складни: Спаситель, Дева Мария и Николай-угодник. В деревнях даже считали архиепископа Мир Ликийских одним из Святой Троицы.Образ "Николы с мешочком" был излюбленным в средневековой западной иконографии. А позже превратился в культ главного рождественского персонажа — Санта-Клауса.Православные же и сегодня просят Николая Чудотворца о заступничестве в самых разных жизненных ситуациях.

https://ria.ru/20240512/krasnaya-1944663624.html

бари

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Никита Бизин

бари, турция, николай чудотворец, санта-клаус, аналитика - религия и мировоззрение