https://ria.ru/20240521/pozhidaev-1947349106.html

Николай Пожидаев: мы закладываем новый эталон речного транспорта

Николай Пожидаев: мы закладываем новый эталон речного транспорта - РИА Новости, 21.05.2024

Николай Пожидаев: мы закладываем новый эталон речного транспорта

В летний сезон приятно насладиться водными прогулками на реках или озерах – такие маленькие путешествия обладают особым шармом. Например, в Москве в прошлом... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T12:00

2024-05-21T12:00

2024-05-21T12:00

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В летний сезон приятно насладиться водными прогулками на реках или озерах – такие маленькие путешествия обладают особым шармом. Например, в Москве в прошлом году начали курсировать небольшие электросуда, которые уже получили от жителей столицы название "Синичка" – их строит отечественная IT– компания Sitronics Group. О развитии экологичного речного флота в России, беспилотном судовождении, развитии Северного морского пути и сверхбыстрых зарядках для электромобилей рассказал в интервью РИА Новости президент компании Николай Пожидаев на полях конференции ЦИПР. Беседовала Александра Веселова.– Какие новые разработки в транспортной сфере вы представили на форуме? Какие у вас ожидания от ЦИПР?– ЦИПР – это ключевое мероприятие для нас, для IT-компании с промышленным акцентом. Каждый раз мы открываем для себя на форуме что-то полезное, в том числе общаясь с руководителями государства и с нашими коллегами по бизнес-сообществу. Одним из ключевых направлений на этом ЦИПРе для нас стали транспорт и логистика. Мы представили проект национального комплекса цифровизации водного транспорта. Система объединяет морской и речной транспорт, береговые и космические системы в бесшовное цифровое пространство. Комплекс может стать большим подспорьем и бизнесу, и государству в части более четкого понимания транспортных потоков и грузопотоков, в обслуживании наиболее важных транспортных коридоров страны: Северного морского пути, транспортного коридора "Север-Юг" и других. Комплекс поспособствует достижению целей транспортной стратегии РФ и стратегических направлений в области цифровой трансформации транспортной отрасли РФ до 2030 года в сегменте водного транспорта. В дальнейшем его можно будет интегрировать в единую систему управления транспортной отраслью.– Ваша верфь Emperium в Ленинградской области является ключевым производителем электросудов в России. Сколько бортов компания передала заказчикам по итогам 2023 года? Сколько планируете сдать в текущем?– Мы передали в прошлом году 16 судов модели "Экобас" для Москвы и две модели "Экокрузер" для других регионов страны. В этом году закрываем контракт для столицы на 21 электросудно для проекта регулярных речных пассажирских маршрутов. Кроме того, передаем третье судно модели "Экокрузер". Таким образом, в этом году такие суда будут ходить на маршрутах уже в трех городах: Нижний Новгород, Красноярск и Пермь. Сейчас мы приступили к строительству электросудов новой модели "Москва 2.0" для компании "ВодоходЪ. Пассажирский порт", а также к партии из восьми судов для ГТЛК. – Вы упомянули про электросудно "Москва 2.0". Когда планируете его передать заказчику? Когда мы сможем увидеть новую "Москву", курсирующую по столице?– Сдадим заказчику первые суда в следующем году. "Москва 2.0", который придет на смену теплоходу "Москва", созданному еще в Советском Союзе, для нас – знаковый проект, так как мы закладываем новый эталон современного речного транспорта этим проектом."Москва 2.0" – универсальное судно на электродвижении с отличными эксплуатационными и экономическими характеристиками. Оно будет возможно и в гибридном исполнении, то есть работать с разными источниками питания. Первым заказчиком стала компания "ВодоходЪ. Пассажирский порт", интерес есть и со стороны региональных властей.– Какие новые суда компания планирует презентовать, кроме "Москвы 2.0"?– Мы готовимся презентовать паромы на электродвижении для перевозки не только пассажиров, но и автомобилей, и грузовых фур.– Вы активно занимаетесь строительством и развитием речного флота, а планируете ли создавать и суда морского класса на электродвижении?– Да, собираемся. Мы будем смотреть на суда морского класса и обязательно создадим решение для Черного, Каспийского, Балтийского и для остальных морей, которые есть в нашей стране. Заказчики уже есть. Тот же Санкт-Петербург является регионом, для которого нужны именно суда класса "река-море".– Интересовались ли вашими судами представители других стран? С кем уже ведете переговоры? Планируете локализовать производство на территории других стран при выходе на зарубежный рынок?– Мы сейчас активно ведем переговоры со странами MENA(Ближний Восток и Северная Африка – ред.). Заинтересованы и страны Юго-Восточной Азии – это Таиланд, Вьетнам, обсуждаем конкретные решения, которые им нужны. Мы для себя не отвергаем возможность локализации. Все будет зависеть от конкретного кейса, условий работы с каждым конкретным заказчиком.– Для осуществления всех задач, какие у вас планы по модернизации верфей? На какой объем производства планируете ориентировочно выйти к 2030 году? Есть ли планы дополнительно приобрести верфи?– Мы запланировали и уже начинаем реализовывать две программы по модернизации производств, планируем выйти на мощность 60 судов в год. Первая программа касается нашего базового актива в Ленинградской области в Отрадном. Мы ее уже начали. Вторая программа – это модернизация верфи в Перми.– Отдельным направлением вашей компании является беспилотное управление. Как сейчас идет эксперимент по беспилотному управлению паромов в Балтийском море? И какие следующие этапы?– В Балтийском море уже не эксперимент, а коммерческая эксплуатация, паромы ходят с этими системами. Дальше мы будем расширяться, в том числе во взаимодействии с "Росморпортом". У нас есть планы и с другими судовладельцами, которые мы обсуждаем. На сегодняшний день мы видим потенциальные заказы на системы безэкипажного управления на более чем 20 судов, не считая собственного флота. Суда, которые мы строим сами, будем предлагать в оснащении с системой безэкипажного судовождения.– Могут ли безэкипажные паромы эксплуатироваться на Северном морском пути?– Для эксплуатации на Севморпути необходимо создать цифровую среду. Условия плавания серьезные, сложные. Поэтому госкорпорация "Росатом" сейчас реализует очень большую программу по цифровизации СМП, в которой мы тоже участвуем. Соответственно, соединение бортовых систем с системами оператора СМП позволит запустить автономные суда по северной водной магистрали.– Планируете ли начать использовать системы беспилотного судовождения в южных регионах? Когда мы увидим там беспилотные суда?– Мы на самом деле на этапах тестирования наших систем два судна в южных регионах уже оснащали. Это было небольшое судно в Керчи и, соответственно, большой сухогруз, который ходил из Новороссийска. Соответственно, южные регионы нам известны, а дальше нужно будет уже работать с заказчиками.– Кроме водного транспорта компания успешно реализует проекты, связанные с зарядками для электромобилей. Когда планирует представить зарядку быстрого типа собственного производства? Заинтересованы ли в продукте иностранные компании?– В нашей линейке представлены станции медленного и быстрого типа мощностью от 22 до 150 кВт. Медленные станции уже запущены в производство. А первый образец ультрабыстрой зарядной станции для электромобилей мы представляем, как раз в рамках ЦИПР. Запуск серийного производства быстрых ЭЗС планируется в первом полугодии 2025 года. Сейчас у нас планы по продажам в основном по России и странам СНГ. К другим потенциальным рынкам пока присматриваемся.– Планируете ли расширять количество регионов присутствия с зарядками для общественного транспорта? В какие новые регионы планируете прийти в текущем году?– В прошлом году в рамках федеральной программы обновления городского электротранспорта мы запустили более 50 зарядных станций для электробусов в девяти городах России. Надеемся выйти с зарядками для электробусов еще в нескольких регионах в этом году.

https://ria.ru/20240518/kanal-1946839423.html

https://ria.ru/20240520/zavod-1947127686.html

https://ria.ru/20240206/sudoverf-1925644403.html

https://ria.ru/20231120/elektrosudno-1910693478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, москва, росморпорт, россия