https://ria.ru/20240521/opershtab-1947356814.html

В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю

В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю - РИА Новости, 21.05.2024

В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:05

2024-05-21T11:05

2024-05-21T11:37

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 14,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 469 человек с коронавирусом, что на 34,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 субъектах России, в том числе в 31 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 11 802 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 13 по 19 мая 54 человека, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20240511/kiodo-1945210324.html

https://ria.ru/20240430/vaktsina-1943221162.html

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