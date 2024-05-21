https://ria.ru/20240521/opershtab-1947356814.html
В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю
В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю - РИА Новости, 21.05.2024
В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:05
2024-05-21T11:05
2024-05-21T11:37
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 14,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 469 человек с коронавирусом, что на 34,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 субъектах России, в том числе в 31 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 11 802 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 13 по 19 мая 54 человека, уточнили в оперштабе.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
В России заболеваемость COVID-19 выросла на 14,7 процента за неделю
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 14,7%
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 14,7%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 14,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах Российской Федерации, в том числе в 21 регионе более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 469 человек с коронавирусом, что на 34,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 субъектах России, в том числе в 31 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 11 802 человека, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 0,8% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерло за неделю с 13 по 19 мая 54 человека, уточнили в оперштабе.