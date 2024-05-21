https://ria.ru/20240521/obysk-1947339612.html
У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски
У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски - РИА Новости, 21.05.2024
У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски
Силовики проводят обыски в квартире бывшего главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова в рамках расследования дела сбежавшего из России... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T09:55
2024-05-21T09:55
2024-05-21T11:01
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Силовики проводят обыски в квартире бывшего главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова в рамках расследования дела сбежавшего из России экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, проводятся обыски в жилище бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова", — сказал собеседник агентства. По версии следствия, экс-руководитель округа участвовал в заседаниях признанного нежелательным в России "Съезда народных депутатов". Руководители "Съезда народных депутатов", прошедшего в Польше в 2022 году, — отрицающие территориальную целостность России бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков*, сейчас проживают за пределами страны. ФСБ сообщала, что возбудила против Пономарева* уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной террористической. Пономарев* состоит в "Легионе Свобода России"***. Он сбежал из России в 2014 году, после того как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.*** Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240204/delo-1925308958.html
https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925357093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947336639_198:0:1638:1080_1920x0_80_0_0_cdf9c0246d36f19ea842780266141126.jpg
Обыски у бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова
Силовики пришли с обысками к бывшему главе московского муниципалитета Сокол Николаю Степанову, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Обыски связаны с делом сбежавшего из России бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (иноагент). По версии следствия, Степанов участвовал в заседаниях признанного нежелательным в России "Съезда народных депутатов".
2024-05-21T09:55
true
PT0M10S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, польша, сша, илья пономарев, марк фейгин, геннадий гудков, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Польша, США, Илья Пономарев, Марк Фейгин, Геннадий Гудков, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски
У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски по делу Пономарева
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Силовики проводят обыски в квартире бывшего главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова в рамках расследования дела сбежавшего из России экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, проводятся обыски в жилище бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова", — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, экс-руководитель округа участвовал в заседаниях признанного нежелательным в России "Съезда народных депутатов".
Руководители "Съезда народных депутатов", прошедшего в Польше в 2022 году, — отрицающие территориальную целостность России бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков*, сейчас проживают за пределами страны.
ФСБ сообщала, что возбудила против Пономарева* уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной террористической. Пономарев* состоит в "Легионе Свобода России"***.
Он сбежал из России в 2014 году, после того как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о российской армии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
*** Террористическая организация, запрещена в России.