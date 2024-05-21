https://ria.ru/20240521/obysk-1947339612.html

У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски

У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски - РИА Новости, 21.05.2024

У экс-главы московского округа Сокол проводят обыски

Силовики проводят обыски в квартире бывшего главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова в рамках расследования дела сбежавшего из России... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T09:55

2024-05-21T09:55

2024-05-21T11:01

происшествия

россия

польша

сша

илья пономарев

марк фейгин

геннадий гудков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947336639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c01858533b9239c75963801400f20f67.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Силовики проводят обыски в квартире бывшего главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова в рамках расследования дела сбежавшего из России экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*, проводятся обыски в жилище бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова", — сказал собеседник агентства. По версии следствия, экс-руководитель округа участвовал в заседаниях признанного нежелательным в России "Съезда народных депутатов". Руководители "Съезда народных депутатов", прошедшего в Польше в 2022 году, — отрицающие территориальную целостность России бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев*, Марк Фейгин** и Геннадий Гудков*, сейчас проживают за пределами страны. ФСБ сообщала, что возбудила против Пономарева* уголовные дела, в том числе о госизмене в форме перехода на сторону противника и об участии в деятельности организации, признанной террористической. Пономарев* состоит в "Легионе Свобода России"***. Он сбежал из России в 2014 году, после того как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков о российской армии.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.*** Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240204/delo-1925308958.html

https://ria.ru/20240204/ponomarev-1925357093.html

россия

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обыски у бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова Силовики пришли с обысками к бывшему главе московского муниципалитета Сокол Николаю Степанову, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Обыски связаны с делом сбежавшего из России бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (иноагент). По версии следствия, Степанов участвовал в заседаниях признанного нежелательным в России "Съезда народных депутатов". 2024-05-21T09:55 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, польша, сша, илья пономарев, марк фейгин, геннадий гудков, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)