Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых* - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/nevzorovy-1947491259.html
Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых*
Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых* - РИА Новости, 21.05.2024
Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых*
Суд в Петербурге начал рассматривать иск прокуратуры к Александру Невзорову* и его супруге с целью запрета их деятельности как экстремистского объединения и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T17:46
2024-05-21T17:46
происшествия
россия
санкт-петербург
москва
александр невзоров*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848735229_43:0:1106:598_1920x0_80_0_0_a3392d1da8546b62698ac80c8c616f4d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге начал рассматривать иск прокуратуры к Александру Невзорову* и его супруге с целью запрета их деятельности как экстремистского объединения и обращению в доход государства их имущества, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Октябрьский суд приступил к рассмотрению административного искового заявления прокурора Санкт-Петербурга к Александру* и Лидии Невзоровым. Иск у нас о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обращении в доход РФ имущества, используемого для осуществления экстремистской деятельности, принадлежащего объединению", - написала Лебедева. Она добавила, что дело рассматривается в закрытом режиме. Следующее заседание по иску назначено на 24 мая. В этом посте Лебедева дает отсылку к сообщению от мая 2023 года об иске прокуратуры, просящей Приморский райсуд Петербурга "истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю". По утверждению истца, участки в этом поселке не были выкуплены Невзоровым*. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20240518/isk-1946945121.html
https://ria.ru/20240515/inoagenty-1946254371.html
россия
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848735229_176:0:973:598_1920x0_80_0_0_0f78fd71452539cb4a8c92c9c33eebc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, москва, александр невзоров*
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Москва, Александр Невзоров*
Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых*

Прокурор попросил изъять имущество Невзоровых, как у экстремистского объединения

© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент). Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге начал рассматривать иск прокуратуры к Александру Невзорову* и его супруге с целью запрета их деятельности как экстремистского объединения и обращению в доход государства их имущества, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
"Октябрьский суд приступил к рассмотрению административного искового заявления прокурора Санкт-Петербурга к Александру* и Лидии Невзоровым. Иск у нас о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обращении в доход РФ имущества, используемого для осуществления экстремистской деятельности, принадлежащего объединению", - написала Лебедева.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Суд рассмотрит иск журналиста Набутова*, оспаривающего статус иноагента
18 мая, 23:09
Она добавила, что дело рассматривается в закрытом режиме. Следующее заседание по иску назначено на 24 мая.
В этом посте Лебедева дает отсылку к сообщению от мая 2023 года об иске прокуратуры, просящей Приморский райсуд Петербурга "истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю". По утверждению истца, участки в этом поселке не были выкуплены Невзоровым*.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Путин запретил иноагентам избираться на выборах
15 мая, 19:10
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургМоскваАлександр Невзоров*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала