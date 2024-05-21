Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых*
Прокурор попросил изъять имущество Невзоровых, как у экстремистского объединения
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)Александр Невзоров (СМИ-иноагент)
© Кадр видео, опубликованного на YouTube-канале Александра Невзорова (СМИ-иноагент)
Александр Невзоров (СМИ-иноагент). Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге начал рассматривать иск прокуратуры к Александру Невзорову* и его супруге с целью запрета их деятельности как экстремистского объединения и обращению в доход государства их имущества, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
"Октябрьский суд приступил к рассмотрению административного искового заявления прокурора Санкт-Петербурга к Александру* и Лидии Невзоровым. Иск у нас о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обращении в доход РФ имущества, используемого для осуществления экстремистской деятельности, принадлежащего объединению", - написала Лебедева.
Она добавила, что дело рассматривается в закрытом режиме. Следующее заседание по иску назначено на 24 мая.
В этом посте Лебедева дает отсылку к сообщению от мая 2023 года об иске прокуратуры, просящей Приморский райсуд Петербурга "истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю". По утверждению истца, участки в этом поселке не были выкуплены Невзоровым*.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
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