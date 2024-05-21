https://ria.ru/20240521/nevzorovy-1947491259.html

Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых*

Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых* - РИА Новости, 21.05.2024

Прокурор попросил суд изъять имущество супругов Невзоровых*

Суд в Петербурге начал рассматривать иск прокуратуры к Александру Невзорову* и его супруге с целью запрета их деятельности как экстремистского объединения и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T17:46

2024-05-21T17:46

2024-05-21T17:46

происшествия

россия

санкт-петербург

москва

александр невзоров*

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Суд в Петербурге начал рассматривать иск прокуратуры к Александру Невзорову* и его супруге с целью запрета их деятельности как экстремистского объединения и обращению в доход государства их имущества, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. "Октябрьский суд приступил к рассмотрению административного искового заявления прокурора Санкт-Петербурга к Александру* и Лидии Невзоровым. Иск у нас о запрете деятельности объединения на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности; обращении в доход РФ имущества, используемого для осуществления экстремистской деятельности, принадлежащего объединению", - написала Лебедева. Она добавила, что дело рассматривается в закрытом режиме. Следующее заседание по иску назначено на 24 мая. В этом посте Лебедева дает отсылку к сообщению от мая 2023 года об иске прокуратуры, просящей Приморский райсуд Петербурга "истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю". По утверждению истца, участки в этом поселке не были выкуплены Невзоровым*. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова* неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20240518/isk-1946945121.html

https://ria.ru/20240515/inoagenty-1946254371.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург, москва, александр невзоров*