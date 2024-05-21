https://ria.ru/20240521/nagrady-1947533497.html
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.05.2024
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Новгородской области, первого замглавы аграрного комитета Совфеда Сергея Митина орденом Александра Невского, и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:37
2024-05-21T21:37
2024-05-21T21:37
политика
россия
новгородская область
липецкая область
сергей митин
владимир путин
александр невский
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_e08698a8befa8bf5658ce4b2bafbcced.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Новгородской области, первого замглавы аграрного комитета Совфеда Сергея Митина орденом Александра Невского, и сенатора от Липецкой области, замглавы конституционного комитета Совфеда Максима Кавджарадзе - орденом Дружбы, следует из указа главы российского государства. В указе уточняется, что Митин удостоен высокой государственной награды за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, представитель Северной Осетии в Совете Федерации, член оборонного комитета СФ Таймураз Мамсуров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
https://ria.ru/20240204/volodin-1925293802.html
россия
новгородская область
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_54:0:1601:1160_1920x0_80_0_0_f7132515347227399fad1c79dd8b92e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, новгородская область, липецкая область, сергей митин, владимир путин, александр невский, совет федерации рф
Политика, Россия, Новгородская область, Липецкая область, Сергей Митин, Владимир Путин, Александр Невский, Совет Федерации РФ
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского
Путин наградил сенаторов Митина и Кавджарадзе орденом Александра Невского