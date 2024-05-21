https://ria.ru/20240521/nagrady-1947533497.html

Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского

Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.05.2024

Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Новгородской области, первого замглавы аграрного комитета Совфеда Сергея Митина орденом Александра Невского, и... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T21:37

2024-05-21T21:37

2024-05-21T21:37

политика

россия

новгородская область

липецкая область

сергей митин

владимир путин

александр невский

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945693296_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_e08698a8befa8bf5658ce4b2bafbcced.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Новгородской области, первого замглавы аграрного комитета Совфеда Сергея Митина орденом Александра Невского, и сенатора от Липецкой области, замглавы конституционного комитета Совфеда Максима Кавджарадзе - орденом Дружбы, следует из указа главы российского государства. В указе уточняется, что Митин удостоен высокой государственной награды за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, представитель Северной Осетии в Совете Федерации, член оборонного комитета СФ Таймураз Мамсуров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

https://ria.ru/20240204/volodin-1925293802.html

россия

новгородская область

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, новгородская область, липецкая область, сергей митин, владимир путин, александр невский, совет федерации рф