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Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.05.2024
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21:37 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/nagrady-1947533497.html
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского - РИА Новости, 21.05.2024
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Новгородской области, первого замглавы аграрного комитета Совфеда Сергея Митина орденом Александра Невского, и... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T21:37
2024-05-21T21:37
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Новгородской области, первого замглавы аграрного комитета Совфеда Сергея Митина орденом Александра Невского, и сенатора от Липецкой области, замглавы конституционного комитета Совфеда Максима Кавджарадзе - орденом Дружбы, следует из указа главы российского государства. В указе уточняется, что Митин удостоен высокой государственной награды за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, представитель Северной Осетии в Совете Федерации, член оборонного комитета СФ Таймураз Мамсуров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
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политика, россия, новгородская область, липецкая область, сергей митин, владимир путин, александр невский, совет федерации рф
Политика, Россия, Новгородская область, Липецкая область, Сергей Митин, Владимир Путин, Александр Невский, Совет Федерации РФ
Путин наградил двух сенаторов орденом Александра Невского

Путин наградил сенаторов Митина и Кавджарадзе орденом Александра Невского

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил сенатора от Новгородской области, первого замглавы аграрного комитета Совфеда Сергея Митина орденом Александра Невского, и сенатора от Липецкой области, замглавы конституционного комитета Совфеда Максима Кавджарадзе - орденом Дружбы, следует из указа главы российского государства.
В указе уточняется, что Митин удостоен высокой государственной награды за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Кроме того, представитель Северной Осетии в Совете Федерации, член оборонного комитета СФ Таймураз Мамсуров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Путин наградил Володина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
4 февраля, 09:12
 
ПолитикаРоссияНовгородская областьЛипецкая областьСергей МитинВладимир ПутинАлександр НевскийСовет Федерации РФ
 
 
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