https://ria.ru/20240521/moshennichestvo-1947465506.html

Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве

Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.05.2024

Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:12

2024-05-21T16:12

2024-05-21T18:20

вооруженные силы рф

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Постановлением <...> суда от 17 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Попова Ивана Ивановича сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства.Она уточнила, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.Кроме того, арестован Моисеев С. В., которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, добавили в суде.Об отстранении Попова от командования 58-й армией стало известно в июле 2023 года, когда депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала. Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а Гурулеву не стоило устраивать политическое шоу.За последние несколько недель суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Иванова временно отстранили от должности.

https://ria.ru/20240504/khischenie-1943809262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, происшествия, россия