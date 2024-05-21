Рейтинг@Mail.ru
Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 21.05.2024 (обновлено: 18:20 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/moshennichestvo-1947465506.html
Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве
Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве - РИА Новости, 21.05.2024
Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве
Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:12
2024-05-21T18:20
вооруженные силы рф
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883983194_0:51:2850:1654_1920x0_80_0_0_f5396a5fa8e229c68bd7670512f0c7cd.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде."Постановлением &lt;...&gt; суда от 17 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Попова Ивана Ивановича сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства.Она уточнила, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.Кроме того, арестован Моисеев С. В., которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, добавили в суде.Об отстранении Попова от командования 58-й армией стало известно в июле 2023 года, когда депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала. Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а Гурулеву не стоило устраивать политическое шоу.За последние несколько недель суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Иванова временно отстранили от должности.
https://ria.ru/20240504/khischenie-1943809262.html
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0d/1883983194_51:0:2780:2047_1920x0_80_0_0_b1b14a31463775a6c8f7a3804504cb38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, происшествия, россия
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Россия
Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали по делу о мошенничестве

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service Генерал-майор Иван Попов
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.
"Постановлением <...> суда от 17 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Попова Ивана Ивановича сроком на два месяца", — сказала собеседница агентства.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
СМИ: фигуранты дела о хищении у Минобороны лишились счетов и активов
4 мая, 09:09
Она уточнила, что речь идет о мошенничестве в особо крупном размере.
Кроме того, арестован Моисеев С. В., которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, добавили в суде.
Об отстранении Попова от командования 58-й армией стало известно в июле 2023 года, когда депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем Telegram-канале аудиосообщение генерала. Как заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, это было обращение для закрытого чата командиров и бойцов 58-й армии, а Гурулеву не стоило устраивать политическое шоу.
За последние несколько недель суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова и начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере. Иванова временно отстранили от должности.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"
15 мая, 07:11
 
Вооруженные силы РФПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала