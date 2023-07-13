https://ria.ru/20230713/turchak-1883917046.html
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова - РИА Новости, 13.07.2023
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Обращение генерала Ивана Попова было непубличным, политическое шоу из этого устроил депутат Андрей Гурулев, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:18
2023-07-13T11:18
2023-07-13T15:17
политика
андрей турчак
андрей гурулев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обращение генерала Ивана Попова было непубличным, политическое шоу из этого устроил депутат Андрей Гурулев, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале."Обращение генерала Попова было <...> размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести", — говорится в публикации.Турчак подчеркнул, что совесть Ивана Попова чиста, Россия может гордиться такими командирами.В свою очередь, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин заявил РИА Новости, что действия Гурулева оценит общественность."Политическая ответственность — это не всегда санкции, это очень часто публичная оценка", — сказал он, отвечая на вопрос, последуют ли санкции в отношении депутата со стороны партии.Накануне депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем телеграм-канале аудиосообщение генерала Попова, в котором он сообщил о своем отстранении от командования 58-й армией Южного военного округа.Как сообщал Попов в начале июня, украинские войска попытались проломить оборону 58-й армии, чтобы выйти к морю, самую важную роль в отражении атаки сыграла пехота.
https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html
https://ria.ru/20230705/poteri-1882441214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей турчак, андрей гурулев, госдума рф, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Андрей Гурулев, Госдума РФ, Единая Россия
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Турчак: депутат Гурулев сделал из обращения командующего 58-й армией генерала Попова шоу
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Обращение генерала Ивана Попова было непубличным, политическое шоу из этого устроил депутат Андрей Гурулев, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале
.
"Обращение генерала Попова было <...> размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести", — говорится в публикации.
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Турчак подчеркнул, что совесть Ивана Попова чиста, Россия
может гордиться такими командирами.
В свою очередь, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин заявил РИА Новости, что действия Гурулева оценит общественность.
"Политическая ответственность — это не всегда санкции, это очень часто публичная оценка", — сказал он, отвечая на вопрос, последуют ли санкции в отношении депутата со стороны партии.
Накануне депутат от "Единой России", член комитета Госдумы
по обороне Андрей Гурулев выложил в своем телеграм-канале аудиосообщение генерала Попова, в котором он сообщил о своем отстранении от командования 58-й армией Южного военного округа.
Как сообщал Попов в начале июня, украинские войска попытались проломить оборону 58-й армии, чтобы выйти к морю, самую важную роль в отражении атаки сыграла пехота.
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