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Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова - РИА Новости, 13.07.2023
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11:18 13.07.2023 (обновлено: 15:17 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/turchak-1883917046.html
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова - РИА Новости, 13.07.2023
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Обращение генерала Ивана Попова было непубличным, политическое шоу из этого устроил депутат Андрей Гурулев, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:18
2023-07-13T15:17
политика
андрей турчак
андрей гурулев
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обращение генерала Ивана Попова было непубличным, политическое шоу из этого устроил депутат Андрей Гурулев, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале."Обращение генерала Попова было &lt;...&gt; размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести", — говорится в публикации.Турчак подчеркнул, что совесть Ивана Попова чиста, Россия может гордиться такими командирами.В свою очередь, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин заявил РИА Новости, что действия Гурулева оценит общественность."Политическая ответственность — это не всегда санкции, это очень часто публичная оценка", — сказал он, отвечая на вопрос, последуют ли санкции в отношении депутата со стороны партии.Накануне депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем телеграм-канале аудиосообщение генерала Попова, в котором он сообщил о своем отстранении от командования 58-й армией Южного военного округа.Как сообщал Попов в начале июня, украинские войска попытались проломить оборону 58-й армии, чтобы выйти к морю, самую важную роль в отражении атаки сыграла пехота.
https://ria.ru/20230710/giperzvuk-1882803208.html
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политика, андрей турчак, андрей гурулев, госдума рф, единая россия
Политика, Андрей Турчак, Андрей Гурулев, Госдума РФ, Единая Россия
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова

Турчак: депутат Гурулев сделал из обращения командующего 58-й армией генерала Попова шоу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обращение генерала Ивана Попова было непубличным, политическое шоу из этого устроил депутат Андрей Гурулев, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
"Обращение генерала Попова было <...> размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести", — говорится в публикации.
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Турчак подчеркнул, что совесть Ивана Попова чиста, Россия может гордиться такими командирами.
В свою очередь, руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин заявил РИА Новости, что действия Гурулева оценит общественность.
"Политическая ответственность — это не всегда санкции, это очень часто публичная оценка", — сказал он, отвечая на вопрос, последуют ли санкции в отношении депутата со стороны партии.
Накануне депутат от "Единой России", член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев выложил в своем телеграм-канале аудиосообщение генерала Попова, в котором он сообщил о своем отстранении от командования 58-й армией Южного военного округа.
Как сообщал Попов в начале июня, украинские войска попытались проломить оборону 58-й армии, чтобы выйти к морю, самую важную роль в отражении атаки сыграла пехота.
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