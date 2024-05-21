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Мишустин надеется, что контакты России и Китая будут постоянными - РИА Новости, 21.05.2024
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11:42 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/mishustin-1947368945.html
Мишустин надеется, что контакты России и Китая будут постоянными
Мишустин надеется, что контакты России и Китая будут постоянными - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин надеется, что контакты России и Китая будут постоянными
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что контакты РФ и Китая будут постоянными, как на политическом уровне, так и на уровне бизнеса. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:42
2024-05-21T11:42
экономика
технологии
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что контакты РФ и Китая будут постоянными, как на политическом уровне, так и на уровне бизнеса. На выставке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) во вторник Мишустин ознакомился с китайским стендом Beijin Tech. Это интегратор отрасли связи, который презентует телекоммуникационное оборудование, умные приложения для строительства, эксплуатации и технического обслуживания цифровой инфраструктуры, а также решения для возможной локализации в России. "Спасибо, что вы к нам приехали, я уверен, что вы найдете здесь партнеров. Мы с интересом наблюдали за встречей нашего президента Владимира Владимировича Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Вы знаете, мы тоже в очень добрых отношениях с господином (премьером Госсовета КНР) Ли Цяном. Надеюсь, что наши контакты будут постоянными, как на уровне политическом - руководителей правительств, так и на уровне наших предпринимателей, компаний", - сказал Мишустин.
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экономика, технологии, россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян
Мишустин надеется, что контакты России и Китая будут постоянными

Мишустин надеется на постоянные контакты РФ и КНР, в том числе на уровне бизнеса

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что контакты РФ и Китая будут постоянными, как на политическом уровне, так и на уровне бизнеса.
На выставке конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) во вторник Мишустин ознакомился с китайским стендом Beijin Tech. Это интегратор отрасли связи, который презентует телекоммуникационное оборудование, умные приложения для строительства, эксплуатации и технического обслуживания цифровой инфраструктуры, а также решения для возможной локализации в России.
"Спасибо, что вы к нам приехали, я уверен, что вы найдете здесь партнеров. Мы с интересом наблюдали за встречей нашего президента Владимира Владимировича Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Вы знаете, мы тоже в очень добрых отношениях с господином (премьером Госсовета КНР) Ли Цяном. Надеюсь, что наши контакты будут постоянными, как на уровне политическом - руководителей правительств, так и на уровне наших предпринимателей, компаний", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаТехнологииРоссияКитайМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи Цян
 
 
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