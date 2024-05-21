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Испания отозвала посла в Аргентине после скандала из-за комментариев Милея - РИА Новости, 21.05.2024
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15:35 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/miley-1947446629.html
Испания отозвала посла в Аргентине после скандала из-за комментариев Милея
Испания отозвала посла в Аргентине после скандала из-за комментариев Милея - РИА Новости, 21.05.2024
Испания отозвала посла в Аргентине после скандала из-за комментариев Милея
Правительство Испании отозвало своего посла в Буэнос-Айресе после скандала, разразившегося в связи с высказываниями президента Аргентины Хавьера Милея о... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:35
2024-05-21T15:35
в мире
испания
аргентина
педро санчес
хавьер милей
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МАДРИД, 21 мая - РИА Новости. Правительство Испании отозвало своего посла в Буэнос-Айресе после скандала, разразившегося в связи с высказываниями президента Аргентины Хавьера Милея о премьер-министре королевства Педро Санчесе и его супруге, сказал во вторник на пресс-конференции после заседания Совета министров глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. "Правительство (Испании — ред.) не теряет бдительности, ситуация не изменилась, и поэтому я объявляю, что мы отзываем нашего посла в Буэнос-Айресе. Посол, безусловно, останется в Мадриде, а Аргентина останется без посла", - заявил Альбарес, тем самым дав понять, что представительство Испании в Аргентине теперь понижено до поверенного в делах. Глава МИД отметил, что "испанские институты не ведут политику, тем более внешнюю, через твиты, и не участвуют ни в каких шоу". Альбарес объяснил, что он лично передал аргентинскому послу в Мадриде, что власти Испании требуют публичных извинений от Милея. Однако президент Аргентины заявил, что "ни при каких обстоятельствах" не собирается этого делать. Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.
https://ria.ru/20240520/miley-1947213927.html
https://ria.ru/20240224/argentina-1929236407.html
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в мире, испания, аргентина, педро санчес, хавьер милей
В мире, Испания, Аргентина, Педро Санчес, Хавьер Милей
Испания отозвала посла в Аргентине после скандала из-за комментариев Милея

Испания понизила статус дипотношений с Аргентиной из-за скандальных слов Милея

© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 21 мая - РИА Новости. Правительство Испании отозвало своего посла в Буэнос-Айресе после скандала, разразившегося в связи с высказываниями президента Аргентины Хавьера Милея о премьер-министре королевства Педро Санчесе и его супруге, сказал во вторник на пресс-конференции после заседания Совета министров глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Правительство (Испании — ред.) не теряет бдительности, ситуация не изменилась, и поэтому я объявляю, что мы отзываем нашего посла в Буэнос-Айресе. Посол, безусловно, останется в Мадриде, а Аргентина останется без посла", - заявил Альбарес, тем самым дав понять, что представительство Испании в Аргентине теперь понижено до поверенного в делах.
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Милей отказался извиняться перед премьер-министром Испании
20 мая, 15:19
Глава МИД отметил, что "испанские институты не ведут политику, тем более внешнюю, через твиты, и не участвуют ни в каких шоу". Альбарес объяснил, что он лично передал аргентинскому послу в Мадриде, что власти Испании требуют публичных извинений от Милея. Однако президент Аргентины заявил, что "ни при каких обстоятельствах" не собирается этого делать.
Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Аргентинская провинция пригрозила Милею бунтом
24 февраля, 06:49
 
В миреИспанияАргентинаПедро СанчесХавьер Милей
 
 
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