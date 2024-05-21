https://ria.ru/20240521/martynov-1947373490.html
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов - РИА Новости, 21.05.2024
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:59
2024-05-21T11:59
2024-05-21T12:34
общество
россия
михаил мурашко
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947372444_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b3815859f336d5834c442312bf796e46.png
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Мартынова. "Примите искренние соболезнования в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии №1, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Ивановича Мартынова", - говорится в телеграмме. Министр отметил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине, прошел путь от студента до руководителя медцентра Управления делами президента РФ. Мурашко назвал его талантливым врачом, ученым, который внес огромный вклад в изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией. "Вся жизнь и трудовая деятельность Анатолия Ивановича была примером высокого профессионализма, требовательности к себе и подчиненным. Он навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать", - подчеркнул Мурашко.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947372444_106:0:1015:682_1920x0_80_0_0_8f40464cb17187677dabc20c5550ccbb.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, российская академия наук
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Российская академия наук
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов
Умер президент Российского общества терапевтов академик РАН Мартынов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Мартынова.
«
"Примите искренние соболезнования в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии №1, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Ивановича Мартынова", - говорится в телеграмме.
Министр отметил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине, прошел путь от студента до руководителя медцентра Управления делами президента РФ. Мурашко
назвал его талантливым врачом, ученым, который внес огромный вклад в изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией.
"Вся жизнь и трудовая деятельность Анатолия Ивановича была примером высокого профессионализма, требовательности к себе и подчиненным. Он навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать", - подчеркнул Мурашко.