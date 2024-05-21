https://ria.ru/20240521/martynov-1947373490.html

Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов

Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов - РИА Новости, 21.05.2024

Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:59

2024-05-21T11:59

2024-05-21T12:34

общество

россия

михаил мурашко

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947372444_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b3815859f336d5834c442312bf796e46.png

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Мартынова. "Примите искренние соболезнования в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии №1, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Ивановича Мартынова", - говорится в телеграмме. Министр отметил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине, прошел путь от студента до руководителя медцентра Управления делами президента РФ. Мурашко назвал его талантливым врачом, ученым, который внес огромный вклад в изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией. "Вся жизнь и трудовая деятельность Анатолия Ивановича была примером высокого профессионализма, требовательности к себе и подчиненным. Он навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать", - подчеркнул Мурашко.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мурашко, российская академия наук