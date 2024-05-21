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Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов - РИА Новости, 21.05.2024
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11:59 21.05.2024 (обновлено: 12:34 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/martynov-1947373490.html
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов - РИА Новости, 21.05.2024
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:59
2024-05-21T12:34
общество
россия
михаил мурашко
российская академия наук
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Мартынова. "Примите искренние соболезнования в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии №1, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Ивановича Мартынова", - говорится в телеграмме. Министр отметил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине, прошел путь от студента до руководителя медцентра Управления делами президента РФ. Мурашко назвал его талантливым врачом, ученым, который внес огромный вклад в изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией. "Вся жизнь и трудовая деятельность Анатолия Ивановича была примером высокого профессионализма, требовательности к себе и подчиненным. Он навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать", - подчеркнул Мурашко.
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общество, россия, михаил мурашко, российская академия наук
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Российская академия наук
Умер президент Российского общества терапевтов Мартынов

Умер президент Российского общества терапевтов академик РАН Мартынов

© Фото : ВГМУ им. Н.Н. БурденкоПрезидент Российского общества терапевтов Анатолий Мартынов
Президент Российского общества терапевтов Анатолий Мартынов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Президент Российского общества терапевтов Анатолий Мартынов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями коллективу Российского университета медицины в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Мартынова.
«
"Примите искренние соболезнования в связи с кончиной профессора кафедры госпитальной терапии №1, академика РАН, президента Российского общества терапевтов Анатолия Ивановича Мартынова", - говорится в телеграмме.
Министр отметил, что Мартынов всю жизнь посвятил служению медицине, прошел путь от студента до руководителя медцентра Управления делами президента РФ. Мурашко назвал его талантливым врачом, ученым, который внес огромный вклад в изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных с хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, артериальной гипертонией.
"Вся жизнь и трудовая деятельность Анатолия Ивановича была примером высокого профессионализма, требовательности к себе и подчиненным. Он навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать", - подчеркнул Мурашко.
 
ОбществоРоссияМихаил МурашкоРоссийская академия наук
 
 
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