https://ria.ru/20240521/logos-1947438031.html

Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне

Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил главе "Росатома" Алексею Лихачеву провести встречу на министерском уровне с разработчиками системы "Логос", чтобы... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T15:08

2024-05-21T15:08

2024-05-21T15:08

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил главе "Росатома" Алексею Лихачеву провести встречу на министерском уровне с разработчиками системы "Логос", чтобы обсудить вопросы, касающиеся закрытости данной разработки. "Часть разработчиков жалуются на закрытость системы. Я понимаю, что, наверно, она есть. Но тут тоже, либо надо решать ее открывать в какой-то версии, либо нет. Предложение у меня знаете какое, я просто хотел попросить нашего министра с коллегами встретиться с ним, пусть публично обсудят даже на уровне вашем, на уровне руководителя, но мне кажется это очень важно", - сказал Мишустин Лихачеву на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Логос" – разработанная специалистами российской атомной отрасли линейка цифровых продуктов для инженерного анализа и математического моделирования. "Логос" применяется в высокотехнологичных отраслях, включая авиа-, судо- и машиностроение, ракетно-космическую отрасль, энергетику, индустрию новых материалов, сферу строительства крупных инфраструктурных объектов и др. Импортозамещающая платформа "Логос" является базой для объединения российских разработчиков промышленного программного обеспечения.

https://ria.ru/20231205/rosatom-1912103698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"