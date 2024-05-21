Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне
Мишустин предложил Лихачеву встретиться с разработчиками системы "Логос"
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил главе "Росатома" Алексею Лихачеву провести встречу на министерском уровне с разработчиками системы "Логос", чтобы обсудить вопросы, касающиеся закрытости данной разработки.
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"Часть разработчиков жалуются на закрытость системы. Я понимаю, что, наверно, она есть. Но тут тоже, либо надо решать ее открывать в какой-то версии, либо нет. Предложение у меня знаете какое, я просто хотел попросить нашего министра с коллегами встретиться с ним, пусть публично обсудят даже на уровне вашем, на уровне руководителя, но мне кажется это очень важно", - сказал Мишустин Лихачеву на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Логос" – разработанная специалистами российской атомной отрасли линейка цифровых продуктов для инженерного анализа и математического моделирования. "Логос" применяется в высокотехнологичных отраслях, включая авиа-, судо- и машиностроение, ракетно-космическую отрасль, энергетику, индустрию новых материалов, сферу строительства крупных инфраструктурных объектов и др. Импортозамещающая платформа "Логос" является базой для объединения российских разработчиков промышленного программного обеспечения.
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