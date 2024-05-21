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Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне - РИА Новости, 21.05.2024
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15:08 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/logos-1947438031.html
Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне
Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил главе "Росатома" Алексею Лихачеву провести встречу на министерском уровне с разработчиками системы "Логос", чтобы... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T15:08
2024-05-21T15:08
экономика
технологии
россия
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил главе "Росатома" Алексею Лихачеву провести встречу на министерском уровне с разработчиками системы "Логос", чтобы обсудить вопросы, касающиеся закрытости данной разработки. "Часть разработчиков жалуются на закрытость системы. Я понимаю, что, наверно, она есть. Но тут тоже, либо надо решать ее открывать в какой-то версии, либо нет. Предложение у меня знаете какое, я просто хотел попросить нашего министра с коллегами встретиться с ним, пусть публично обсудят даже на уровне вашем, на уровне руководителя, но мне кажется это очень важно", - сказал Мишустин Лихачеву на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Логос" – разработанная специалистами российской атомной отрасли линейка цифровых продуктов для инженерного анализа и математического моделирования. "Логос" применяется в высокотехнологичных отраслях, включая авиа-, судо- и машиностроение, ракетно-космическую отрасль, энергетику, индустрию новых материалов, сферу строительства крупных инфраструктурных объектов и др. Импортозамещающая платформа "Логос" является базой для объединения российских разработчиков промышленного программного обеспечения.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Мишустин предложил обсудить систему "Логос" на министерском уровне

Мишустин предложил Лихачеву встретиться с разработчиками системы "Логос"

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил главе "Росатома" Алексею Лихачеву провести встречу на министерском уровне с разработчиками системы "Логос", чтобы обсудить вопросы, касающиеся закрытости данной разработки.
«
"Часть разработчиков жалуются на закрытость системы. Я понимаю, что, наверно, она есть. Но тут тоже, либо надо решать ее открывать в какой-то версии, либо нет. Предложение у меня знаете какое, я просто хотел попросить нашего министра с коллегами встретиться с ним, пусть публично обсудят даже на уровне вашем, на уровне руководителя, но мне кажется это очень важно", - сказал Мишустин Лихачеву на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"Логос" – разработанная специалистами российской атомной отрасли линейка цифровых продуктов для инженерного анализа и математического моделирования. "Логос" применяется в высокотехнологичных отраслях, включая авиа-, судо- и машиностроение, ракетно-космическую отрасль, энергетику, индустрию новых материалов, сферу строительства крупных инфраструктурных объектов и др. Импортозамещающая платформа "Логос" является базой для объединения российских разработчиков промышленного программного обеспечения.
Директор программы Промышленные решения корпорации Росатом Сергей Мартынов - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Росатом: PLM-системы должны быть интероперабельными и полностью суверенными
5 декабря 2023, 14:48
 
ЭкономикаТехнологииРоссияМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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