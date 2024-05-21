https://ria.ru/20240521/lnr-1947518825.html
Жителя ЛНР будут судить за финансирование "Азова*"
Жителя ЛНР будут судить за финансирование "Азова*" - РИА Новости, 21.05.2024
Жителя ЛНР будут судить за финансирование "Азова*"
Гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, предстанет перед судом за оказание финансовой поддержки членам запрещенного в РФ "Азова*",... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:46
2024-05-21T19:46
2024-05-21T19:46
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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, предстанет перед судом за оказание финансовой поддержки членам запрещенного в РФ "Азова*", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следствием установлено, что обвиняемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов*" признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", - сообщила Марковская. По ее словам, преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике и УФСБ России по ФСВНГ. Обвиняемого задержали в центре Луганска при помощи Росгвардии. "Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел проведен широкомасштабный комплекс следственных и процессуальных действий. Собрана достаточная доказательственная база за значительно короткий срок для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - уточнила собеседник агентства. По ее словам, мужчина обвиняется по статье финансирование терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html
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происшествия, россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя ЛНР будут судить за финансирование "Азова*"
СК: жителя ЛНР будут судить за финансовую поддержку "Азова"
ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, предстанет перед судом за оказание финансовой поддержки членам запрещенного в РФ "Азова*", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Следствием установлено, что обвиняемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов*" признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", - сообщила Марковская.
По ее словам, преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике и УФСБ России по ФСВНГ. Обвиняемого задержали в центре Луганска
при помощи Росгвардии
.
"Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел проведен широкомасштабный комплекс следственных и процессуальных действий. Собрана достаточная доказательственная база за значительно короткий срок для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - уточнила собеседник агентства.
По ее словам, мужчина обвиняется по статье финансирование терроризма.
* Запрещенная в России террористическая организация