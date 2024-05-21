https://ria.ru/20240521/lnr-1947518825.html

Жителя ЛНР будут судить за финансирование "Азова*"

Жителя ЛНР будут судить за финансирование "Азова*" - РИА Новости, 21.05.2024

Жителя ЛНР будут судить за финансирование "Азова*"

Гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, предстанет перед судом за оказание финансовой поддержки членам запрещенного в РФ "Азова*",... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:46

2024-05-21T19:46

2024-05-21T19:46

происшествия

россия

луганская народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 21 мая - РИА Новости. Гражданин Украины, проживающий в Луганской Народной Республике, предстанет перед судом за оказание финансовой поддержки членам запрещенного в РФ "Азова*", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следствием установлено, что обвиняемый, достоверно зная, что украинское военизированное националистическое объединение "Азов*" признано террористическим и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации, в период с февраля по ноябрь 2023 года осуществил не менее восьми переводов денежных средств с использованием мобильной платформы участникам этой организации", - сообщила Марковская. По ее словам, преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками УФСБ России по Луганской Народной Республике и УФСБ России по ФСВНГ. Обвиняемого задержали в центре Луганска при помощи Росгвардии. "Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел проведен широкомасштабный комплекс следственных и процессуальных действий. Собрана достаточная доказательственная база за значительно короткий срок для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", - уточнила собеседник агентства. По ее словам, мужчина обвиняется по статье финансирование терроризма.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html

https://ria.ru/20240305/zaderzhanie-1931155229.html

россия

луганская народная республика

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происшествия, россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)