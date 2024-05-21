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В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2024
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11:14 21.05.2024 (обновлено: 11:15 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/kovid-1947358366.html
В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19
В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2024
В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19
С 13 по 19 мая в Москве выявлены 1915 случаев COVID-19, умерли 6 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:14
2024-05-21T11:15
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С 13 по 19 мая в Москве выявлены 1915 случаев COVID-19, умерли 6 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 1915, госпитализированы 204 человека, выздоровели 1277 человек, 6 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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москва, здоровье - общество
Москва, Здоровье - Общество
В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19

Оперштаб: в Москве за неделю выявили 1915 случаев COVID-19, умерли 6 человек

© Пресс-служба мэрии Москвы | Перейти в медиабанкПалата в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова в Москве
Палата в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова в Москве
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С 13 по 19 мая в Москве выявлены 1915 случаев COVID-19, умерли 6 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу.
"Выявлено случаев за неделю – 1915, госпитализированы 204 человека, выздоровели 1277 человек, 6 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Медицинский работник в Японии - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 06:15
 
МоскваЗдоровье - Общество
 
 
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