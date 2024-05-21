https://ria.ru/20240521/kovid-1947358366.html

В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19

В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19 - РИА Новости, 21.05.2024

В Москве за неделю шесть человек умерли от COVID-19

С 13 по 19 мая в Москве выявлены 1915 случаев COVID-19, умерли 6 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T11:14

2024-05-21T11:14

2024-05-21T11:15

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. С 13 по 19 мая в Москве выявлены 1915 случаев COVID-19, умерли 6 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 1915, госпитализированы 204 человека, выздоровели 1277 человек, 6 человек умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946044474.html

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москва, здоровье - общество