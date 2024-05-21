https://ria.ru/20240521/konfiskatsiya-1947520958.html

В Израиле назвали конфискацию оборудования в офисе AP актом безумия

В Израиле назвали конфискацию оборудования в офисе AP актом безумия - РИА Новости, 21.05.2024

В Израиле назвали конфискацию оборудования в офисе AP актом безумия

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал конфискацию оборудования в офисе американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля "актом... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:58

2024-05-21T19:58

2024-05-21T19:59

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израиль

сдерот

катар

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая - РИА Новости. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал конфискацию оборудования в офисе американского агентства Ассошиэйтед Пресс в городе Сдерот на юге Израиля "актом безумия", добавив, что нынешнее правительство Израиля делает все, чтобы страну критиковали во всем мире. Ранее во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что представители израильского министерства связи, возглавляемого министром Шломо Карьи, изъяли у отделения агентства в городе Сдерот вещательное оборудование, а также прервали прямую трансляцию агентства, обвинив его в нарушении недавно принятого закона о запрете катарского телеканала "Аль-Джазира". Отмечается, что изначально сотрудники агентства получил указание прекратить трансляцию общего вида севера сектора Газа, на что они ответили отказом. Позднее сотрудники израильского минсвязи прибыли в офис Ассошиэйтед Пресс и изъяли оборудование и прекратили трансляцию, а также вручили сотрудникам офиса уведомление о нарушении закона об иностранных вещателях, поскольку телеканал "Аль-Джазира" пользуется прямыми трансляциями агентства. "Конфискация оборудования AP, крупнейшего информационного агентства в мире, людьми Шломо Карьи является актом безумия. Это не "Аль-Джазира", это американское СМИ, получившее 53 Пулитцеровские премии. Это правительство ведет себя так, как будто оно решило любой ценой добиться того, чтобы Израиль подвергался остракизму во всем мире. Они сошли с ума", - написал Лапид в социальной сети X (бывшая Twitter). Министр Карьи отреагировал на пост Лапида, заявив, что сотрудники министерства связи выполняют решения правительства и отстаивают положения недавно принятого закона о запрете деятельности иностранных СМИ, которые наносят ущерб безопасности страны. "Кстати, даже если вы (обращение к Лапиду - ред.) решите стать фрилансером террористического канала, подвергающего опасности наших солдат, и будете транслировать через свою камеру расположение наших сил, я позабочусь о том, чтобы к вам дошли инспекторы министерства связи", - подчеркнул Карьи. В начале апреля парламент Израиля (кнессет) одобрил во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет правительству закрыть филиал телеканала "Аль-Джазира" в Израиле из-за опасений, что вещание этой сети наносит ущерб национальной безопасности. В начале мая офис телеканала в Израиле был закрыт, а оборудование конфисковано. В силовом блоке правительства Израиля полагают, что вещание, в частности, о событиях в секторе Газа, наносит ущерб безопасности страны, если, к примеру, на основе трансляций можно получить информацию о позициях или расположении израильских военных. В правительстве неоднократно обсуждался вопрос закрытия филиала катарского телеканала в Израиле, однако на фоне роли Катара в переговорах по заложникам этот вопрос постоянно откладывался. Прекращение вещания зарубежных телеканалов или отзыв аккредитаций у СМИ стало возможным в Израиле еще в октябре 2023 года, после того как правительство утвердило чрезвычайные правила закрытия вещательных компаний, которые наносят "ущерб безопасности государства".

https://ria.ru/20240514/delo-1945988062.html

https://ria.ru/20240505/obyski-1944008145.html

https://ria.ru/20240508/zhurnalist-1944633600.html

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в мире, израиль, сдерот, катар, яир лапид (министр иностранных дел израиля), twitter