https://ria.ru/20240521/klub-1947424356.html

Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург"

Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург" - РИА Новости, 21.05.2024

Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург"

Новым тренером липецкого футбольного клуба "Металлург" стал Максим Ромащенко, известный как лучший бомбардир в истории сборной Беларуси, сообщил в своем... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T14:44

2024-05-21T14:44

2024-05-21T14:44

липецкая область

липецк

игорь артамонов

металлург (липецк)

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ЛИПЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Новым тренером липецкого футбольного клуба "Металлург" стал Максим Ромащенко, известный как лучший бомбардир в истории сборной Беларуси, сообщил в своем официальном телеграм- канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона встретился с новым тренером, чтобы обсудить будущее липецкого футбола. "Мягко говоря, в последнее время игра у клуба расклеилась. Нужно вытаскивать команду. Липецкие болельщики заждались красивого футбола и результата", - подчеркнул в ходе встречи Артамонов. По мнению главы региона, нужно давать шанс молодым спортсменам, в связи с этим Артамонов и Ромащенко договорились, что в "Металлурге" появится больше местных воспитанников. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, до назначения в Липецк 47-летний Ромащенко тренировал молодежную команду в Москве, а еще раньше играл за столичные "Торпедо" и "Динамо", выступал за турецкие клубы "Газиантепспор", "Трабзонспор" и "Бурсаспор". В 2004 году спортсмена признали лучшим футболистом Беларуси, за сборную которой с 1998 по 2008 годы он провел 64 матча и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром в её истории.

https://ria.ru/20240517/trudoustroystvo-1946685634.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, металлург (липецк)