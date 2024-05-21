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Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург" - РИА Новости, 21.05.2024
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Липецкая область
 
14:44 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/klub-1947424356.html
Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург"
Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург" - РИА Новости, 21.05.2024
Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург"
Новым тренером липецкого футбольного клуба "Металлург" стал Максим Ромащенко, известный как лучший бомбардир в истории сборной Беларуси, сообщил в своем... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T14:44
2024-05-21T14:44
липецкая область
липецк
игорь артамонов
металлург (липецк)
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ЛИПЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Новым тренером липецкого футбольного клуба "Металлург" стал Максим Ромащенко, известный как лучший бомбардир в истории сборной Беларуси, сообщил в своем официальном телеграм- канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона встретился с новым тренером, чтобы обсудить будущее липецкого футбола. "Мягко говоря, в последнее время игра у клуба расклеилась. Нужно вытаскивать команду. Липецкие болельщики заждались красивого футбола и результата", - подчеркнул в ходе встречи Артамонов. По мнению главы региона, нужно давать шанс молодым спортсменам, в связи с этим Артамонов и Ромащенко договорились, что в "Металлурге" появится больше местных воспитанников. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, до назначения в Липецк 47-летний Ромащенко тренировал молодежную команду в Москве, а еще раньше играл за столичные "Торпедо" и "Динамо", выступал за турецкие клубы "Газиантепспор", "Трабзонспор" и "Бурсаспор". В 2004 году спортсмена признали лучшим футболистом Беларуси, за сборную которой с 1998 по 2008 годы он провел 64 матча и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром в её истории.
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липецк, игорь артамонов, металлург (липецк)
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Металлург (Липецк)

Новый тренер начал работу в липецком футбольном клубе "Металлург"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Новым тренером липецкого футбольного клуба "Металлург" стал Максим Ромащенко, известный как лучший бомбардир в истории сборной Беларуси, сообщил в своем официальном телеграм- канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Глава региона встретился с новым тренером, чтобы обсудить будущее липецкого футбола.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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"Мягко говоря, в последнее время игра у клуба расклеилась. Нужно вытаскивать команду. Липецкие болельщики заждались красивого футбола и результата", - подчеркнул в ходе встречи Артамонов.
По мнению главы региона, нужно давать шанс молодым спортсменам, в связи с этим Артамонов и Ромащенко договорились, что в "Металлурге" появится больше местных воспитанников.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, до назначения в Липецк 47-летний Ромащенко тренировал молодежную команду в Москве, а еще раньше играл за столичные "Торпедо" и "Динамо", выступал за турецкие клубы
"Газиантепспор", "Трабзонспор" и "Бурсаспор". В 2004 году спортсмена признали лучшим футболистом Беларуси, за сборную которой с 1998 по 2008 годы он провел 64 матча и забил 20 голов, став лучшим бомбардиром в её истории.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновМеталлург (Липецк)
 
 
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