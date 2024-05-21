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Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая - РИА Новости, 21.05.2024
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10:35 21.05.2024 (обновлено: 12:16 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/kitay-1947347704.html
Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая
Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая - РИА Новости, 21.05.2024
Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает, что Европейский союз ведет торговую войну с Китаем, по ее мнению, подход Брюсселя должен... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T10:35
2024-05-21T12:16
экономика
китай
урсула фон дер ляйен
сша
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает, что Европейский союз ведет торговую войну с Китаем, по ее мнению, подход Брюсселя должен отличаться от подхода США. "Скажем, мы разделяем некоторые опасения наших американских коллег. Но наш подход отличается. Американцы только что ввели общие тарифы. Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам… Таким образом, это более дифференцированный, адресный подход (чем у США – ред.)… мы хотим дать понять, что речь идет не о закрытии рынка или протекционизме", - заявила глава Еврокомиссии в интервью газете Financial Times. Тем не менее, она отметила, что у ЕС вызывает беспокойство перепроизводство КНР "искусственно дешевой продукции", которая наводняет европейский рынок, а также проблемы компаний ЕС с доступом на китайский рынок "на справедливых условиях" и принудительная передача технологий. Администрация США ранее объявила о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.
https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html
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экономика, китай, урсула фон дер ляйен, сша, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Китай, Урсула фон дер Ляйен, США, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая

Фон дер Ляйен: в отношениях с КНР нет речи о закрытии рынка или протекционизме

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает, что Европейский союз ведет торговую войну с Китаем, по ее мнению, подход Брюсселя должен отличаться от подхода США.
"Скажем, мы разделяем некоторые опасения наших американских коллег. Но наш подход отличается. Американцы только что ввели общие тарифы. Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам… Таким образом, это более дифференцированный, адресный подход (чем у США – ред.)… мы хотим дать понять, что речь идет не о закрытии рынка или протекционизме", - заявила глава Еврокомиссии в интервью газете Financial Times.
Тем не менее, она отметила, что у ЕС вызывает беспокойство перепроизводство КНР "искусственно дешевой продукции", которая наводняет европейский рынок, а также проблемы компаний ЕС с доступом на китайский рынок "на справедливых условиях" и принудительная передача технологий.
Администрация США ранее объявила о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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ЭкономикаКитайУрсула фон дер ЛяйенСШАЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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