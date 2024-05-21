https://ria.ru/20240521/kitay-1947347704.html

Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая

Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая - РИА Новости, 21.05.2024

Глава Еврокомиссии отрицает торговую войну против Китая

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает, что Европейский союз ведет торговую войну с Китаем, по ее мнению, подход Брюсселя должен... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:35

2024-05-21T10:35

2024-05-21T12:16

экономика

китай

урсула фон дер ляйен

сша

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отрицает, что Европейский союз ведет торговую войну с Китаем, по ее мнению, подход Брюсселя должен отличаться от подхода США. "Скажем, мы разделяем некоторые опасения наших американских коллег. Но наш подход отличается. Американцы только что ввели общие тарифы. Мы хотим конкуренции, мы хотим вместе торговать, но хотим, чтобы это было честно и по правилам… Таким образом, это более дифференцированный, адресный подход (чем у США – ред.)… мы хотим дать понять, что речь идет не о закрытии рынка или протекционизме", - заявила глава Еврокомиссии в интервью газете Financial Times. Тем не менее, она отметила, что у ЕС вызывает беспокойство перепроизводство КНР "искусственно дешевой продукции", которая наводняет европейский рынок, а также проблемы компаний ЕС с доступом на китайский рынок "на справедливых условиях" и принудительная передача технологий. Администрация США ранее объявила о повышении пошлин на импортируемые из КНР литиевые батареи, фотоэлектрические элементы, полупроводники, алюминий, портовые краны и электромобили, тариф на которые планируется увеличить до 100% с 25%.

https://ria.ru/20240512/evropa-1945262869.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, китай, урсула фон дер ляйен, сша, еврокомиссия, евросоюз