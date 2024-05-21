https://ria.ru/20240521/iran-1947545173.html

Запад готовится к периоду повышенной нестабильности с Ираном, пишут СМИ

Запад готовится к периоду повышенной нестабильности с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 21.05.2024

Запад готовится к периоду повышенной нестабильности с Ираном, пишут СМИ

Запад готовится к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном после гибели в авиакатастрофе иранского президента Эбрахима Раиси, пишет американская... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T23:48

2024-05-21T23:48

2024-05-21T23:48

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иран

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ильхам алиев

хамас

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Запад готовится к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном после гибели в авиакатастрофе иранского президента Эбрахима Раиси, пишет американская газета Wall Street Journal. "Западные чиновники заявляют, что готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном, поскольку страна готовится выбрать преемника президента Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе", - говорится в публикации. Как отмечают чиновники, от Ирана не ожидают серьезных изменений во внешней политике. Согласно информации издания, Иран, скорее всего, продолжит углублять отношения с Китаем и Россией, развивать ядерную программу и будет поддерживать палестинское движение ХАМАС. По данным источников газеты, предстоящие выборы, могут дать Ирану возможность занять более жесткую позицию в регионе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, китай, россия, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, хамас, крушение вертолета президента ирана