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Иран хочет сохранить преемственность отношений с Россией, заявил Лавров
Иран хочет сохранить преемственность отношений с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2024
Иран хочет сохранить преемственность отношений с Россией, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пообщался с замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафади, тот подтвердил преемственность отношений... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T13:00
2024-05-21T13:00
2024-05-21T13:00
в мире
иран
россия
сергей лавров
ибрахим раиси
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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АСТАНА, 21 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пообщался с замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафади, тот подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. "У меня был контакт с главой иранской делегации, это заместитель погибшего министра иностранных дел Амира Абдоллахияна, господином Сафади. Он подтвердил преемственность наших отношений", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане. Он добавил, что иранский посол в Москве также подтвердил, что от Тегерана не нужно ожидать каких-то изменений во внешней политике. "Я искренне не вижу причин, по которым можно было бы спекулировать на тему изменения внешнеполитического курса Исламской Республики Иран", - добавил министр.
https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, сергей лавров, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Россия, Сергей Лавров, Ибрахим Раиси, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Иран хочет сохранить преемственность отношений с Россией, заявил Лавров
Лавров: замглавы МИД Ирана подтвердил преемственность отношений с Россией