https://ria.ru/20240521/iran-1947392110.html

Иран хочет сохранить преемственность отношений с Россией, заявил Лавров

Иран хочет сохранить преемственность отношений с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 21.05.2024

Иран хочет сохранить преемственность отношений с Россией, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пообщался с замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафади, тот подтвердил преемственность отношений... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T13:00

2024-05-21T13:00

2024-05-21T13:00

в мире

иран

россия

сергей лавров

ибрахим раиси

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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АСТАНА, 21 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что пообщался с замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафади, тот подтвердил преемственность отношений Москвы и Тегерана. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. "У меня был контакт с главой иранской делегации, это заместитель погибшего министра иностранных дел Амира Абдоллахияна, господином Сафади. Он подтвердил преемственность наших отношений", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Казахстане. Он добавил, что иранский посол в Москве также подтвердил, что от Тегерана не нужно ожидать каких-то изменений во внешней политике. "Я искренне не вижу причин, по которым можно было бы спекулировать на тему изменения внешнеполитического курса Исламской Республики Иран", - добавил министр.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, россия, сергей лавров, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана