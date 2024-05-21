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Предложения мурманчан учтены при изменении программы "Арктическая ипотека" - РИА Новости, 21.05.2024
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Мурманская область
 
11:38 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ipoteka-1947367684.html
Предложения мурманчан учтены при изменении программы "Арктическая ипотека"
Предложения мурманчан учтены при изменении программы "Арктическая ипотека" - РИА Новости, 21.05.2024
Предложения мурманчан учтены при изменении программы "Арктическая ипотека"
Предложенные жителями Мурманской области в ходе видеоконфереции с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года изменения в программу "Арктическая... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:38
2024-05-21T11:38
мурманская область
андрей чибис
владимир путин
совет федерации рф
ипотека
жилье
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МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Предложенные жителями Мурманской области в ходе видеоконфереции с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года изменения в программу "Арктическая ипотека", которые касаются медиков и участников СВО, вступают в силу с 1 июня, сообщило министерство информационной политики региона. В декабре 2023 года в преддверии совещания по социально-экономическому развитию региона и арктических городов президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями "Арктической ипотеки". В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области, которые озвучили предложения по расширению категорий участников программы. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что соответствующее постановление принято правительством России. "Возможности по "Арктической ипотеке" будут расширены с 1 июня. Ещё раз выражаю отдельную благодарность Владимиру Владимировичу за то, что поддержал инициативы наших жителей", – сообщил Чибис, слова которого приводит министерство. Ольга Курилова из Мончегорска предложила снизить стаж для медиков для оформления "Арктической ипотеки", а семья Карпович из Кировска отметила актуальность выделения в отдельную категорию получателей участников СВО. Также эти предложения звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы региона. Так, по поручению президента РФ правительством в программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" были внесены изменения, касающиеся распространения действия программы на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции. Также исключено требование о наличии пятилетнего стажа для медицинских и педагогических работников, увеличен до девяти миллионов рублей максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории моногорода, если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 квадратных метров.
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андрей чибис, владимир путин, совет федерации рф, ипотека, жилье
Мурманская область, Андрей Чибис, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Ипотека, Жилье

Предложения мурманчан учтены при изменении программы "Арктическая ипотека"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Мурманск
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МУРМАНСК, 21 мая – РИА Новости. Предложенные жителями Мурманской области в ходе видеоконфереции с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года изменения в программу "Арктическая ипотека", которые касаются медиков и участников СВО, вступают в силу с 1 июня, сообщило министерство информационной политики региона.
В декабре 2023 года в преддверии совещания по социально-экономическому развитию региона и арктических городов президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции пообщался с первыми получателями "Арктической ипотеки". В беседе с главой государства приняли участие две семьи из Мурманской области, которые озвучили предложения по расширению категорий участников программы. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что соответствующее постановление принято правительством России.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Андрей Чибис: дефицит медиков в Мурманской области сократился на 40%
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"Возможности по "Арктической ипотеке" будут расширены с 1 июня. Ещё раз выражаю отдельную благодарность Владимиру Владимировичу за то, что поддержал инициативы наших жителей", – сообщил Чибис, слова которого приводит министерство.
Ольга Курилова из Мончегорска предложила снизить стаж для медиков для оформления "Арктической ипотеки", а семья Карпович из Кировска отметила актуальность выделения в отдельную категорию получателей участников СВО. Также эти предложения звучали на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации по развитию Мурманской области от главы региона.
Так, по поручению президента РФ правительством в программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" были внесены изменения, касающиеся распространения действия программы на граждан, участвующих или ранее участвовавших в специальной военной операции, а также на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции. Также исключено требование о наличии пятилетнего стажа для медицинских и педагогических работников, увеличен до девяти миллионов рублей максимальный размер кредита, предоставляемого на приобретение на вторичном рынке готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком, находящегося на территории моногорода, если общая площадь такого жилого помещения превышает 60 квадратных метров.
 
Мурманская областьАндрей ЧибисВладимир ПутинСовет Федерации РФИпотекаЖилье
 
 
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