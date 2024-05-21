https://ria.ru/20240521/ii-1947464143.html

Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома

Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома - РИА Новости, 21.05.2024

Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома с искусственным интеллектом во время посещения... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:09

2024-05-21T16:09

2024-05-21T16:21

технологии

россия

нижний новгород

нижегородская область

михаил мишустин

денис мантуров

уралхим

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома с искусственным интеллектом во время посещения выставки конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Цифровой агроном был представлен на стенде "Уралхима". Он предназначен для эффективного сбора, анализа и моделирования сельскохозяйственных данных и представляет собой один из первых промышленных цифровых двойников, который объединяет в себе различные модальности генеративного ИИ: текст, голос, изображения, видео. В беседе с Мишустиным цифровой агроном представился Иваном. "Добрый день, уважаемый. Помогите пожалуйста первому вице премьеру Мантурову Денису Валентиновичу", - обратился Мишустин к программе. "Какое количество калийных удобрений фосфатов нужно наносить на гектар для выращивания кукурузы на средней полосе России?" - задал свой вопрос Мантуров цифровому агроному. После анализа данных цифровой агроном дал подробный ответ о том, какие удобрения и в каком количестве нужно использовать. "Иван, спасибо огромное. Денис Валентинович очень доволен остался ответом", - отреагировал Мишустин. На стенде Нижегородской области Мишустина ознакомили с цифровым двойником детской областной больницы. С помощью программы можно совершить виртуальный тур по помещениям учреждения. Дизайн пользовательского интерфейса и функционал точек интереса разработал десятиклассник Николай Долков. "Просто сам сделал непосредственно цифровой двойник больницы и возможность такого виртуального тура. …Молодец, здорово!" - похвалил Мишустин старшеклассника.

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https://ria.ru/20240202/tekhnologii-1924961168.html

https://ria.ru/20240202/effekt-1924957864.html

https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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технологии, россия, нижний новгород, нижегородская область, михаил мишустин, денис мантуров, уралхим