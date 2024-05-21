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Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома - РИА Новости, 21.05.2024
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16:09 21.05.2024 (обновлено: 16:21 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/ii-1947464143.html
Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома
Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома - РИА Новости, 21.05.2024
Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома с искусственным интеллектом во время посещения... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:09
2024-05-21T16:21
технологии
россия
нижний новгород
нижегородская область
михаил мишустин
денис мантуров
уралхим
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома с искусственным интеллектом во время посещения выставки конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Цифровой агроном был представлен на стенде "Уралхима". Он предназначен для эффективного сбора, анализа и моделирования сельскохозяйственных данных и представляет собой один из первых промышленных цифровых двойников, который объединяет в себе различные модальности генеративного ИИ: текст, голос, изображения, видео. В беседе с Мишустиным цифровой агроном представился Иваном. "Добрый день, уважаемый. Помогите пожалуйста первому вице премьеру Мантурову Денису Валентиновичу", - обратился Мишустин к программе. "Какое количество калийных удобрений фосфатов нужно наносить на гектар для выращивания кукурузы на средней полосе России?" - задал свой вопрос Мантуров цифровому агроному. После анализа данных цифровой агроном дал подробный ответ о том, какие удобрения и в каком количестве нужно использовать. "Иван, спасибо огромное. Денис Валентинович очень доволен остался ответом", - отреагировал Мишустин. На стенде Нижегородской области Мишустина ознакомили с цифровым двойником детской областной больницы. С помощью программы можно совершить виртуальный тур по помещениям учреждения. Дизайн пользовательского интерфейса и функционал точек интереса разработал десятиклассник Николай Долков. "Просто сам сделал непосредственно цифровой двойник больницы и возможность такого виртуального тура. …Молодец, здорово!" - похвалил Мишустин старшеклассника.
https://ria.ru/20240424/nauka-1941738263.html
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технологии, россия, нижний новгород, нижегородская область, михаил мишустин, денис мантуров, уралхим
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Уралхим
Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома

Мишустин и Мантуров пообщались с цифровым агрономом с искусственным интеллектом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра стенда АО "ОКХ "Уралхим" на выставке IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра стенда АО ОКХ Уралхим на выставке IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра стенда АО "ОКХ "Уралхим" на выставке IX конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и первый вице-премьер Денис Мантуров пообщались с цифровым двойником агронома с искусственным интеллектом во время посещения выставки конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.
Цифровой агроном был представлен на стенде "Уралхима". Он предназначен для эффективного сбора, анализа и моделирования сельскохозяйственных данных и представляет собой один из первых промышленных цифровых двойников, который объединяет в себе различные модальности генеративного ИИ: текст, голос, изображения, видео.
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В беседе с Мишустиным цифровой агроном представился Иваном.
"Добрый день, уважаемый. Помогите пожалуйста первому вице премьеру Мантурову Денису Валентиновичу", - обратился Мишустин к программе.
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"Какое количество калийных удобрений фосфатов нужно наносить на гектар для выращивания кукурузы на средней полосе России?" - задал свой вопрос Мантуров цифровому агроному.
После анализа данных цифровой агроном дал подробный ответ о том, какие удобрения и в каком количестве нужно использовать.
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"Иван, спасибо огромное. Денис Валентинович очень доволен остался ответом", - отреагировал Мишустин.
На стенде Нижегородской области Мишустина ознакомили с цифровым двойником детской областной больницы. С помощью программы можно совершить виртуальный тур по помещениям учреждения. Дизайн пользовательского интерфейса и функционал точек интереса разработал десятиклассник Николай Долков.
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"Просто сам сделал непосредственно цифровой двойник больницы и возможность такого виртуального тура. …Молодец, здорово!" - похвалил Мишустин старшеклассника.
 
ТехнологииРоссияНижний НовгородНижегородская областьМихаил МишустинДенис МантуровУралхим
 
 
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