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Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме - РИА Новости, 21.05.2024
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T06:05
2024-05-21T06:05
2024-05-21T06:05
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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Мы постоянно следим за развитием событий - день за днем", - сказал гендиректор.Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240517/grossii-1946816335.html
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магатэ, в мире, россия, рафаэль гросси, энергодар, владимир путин, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Россия, Рафаэль Гросси, Энергодар, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме
Гросси: МАГАТЭ в ежедневном режиме следит за событиями вокруг ЗАЭС