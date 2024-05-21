https://ria.ru/20240521/grossi-1947322260.html

Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме

Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме - РИА Новости, 21.05.2024

Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T06:05

2024-05-21T06:05

2024-05-21T06:05

магатэ

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запорожская аэс

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ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Мы постоянно следим за развитием событий - день за днем", - сказал гендиректор.Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240517/grossii-1946816335.html

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