Рейтинг@Mail.ru
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:05 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/grossi-1947322260.html
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме - РИА Новости, 21.05.2024
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T06:05
2024-05-21T06:05
магатэ
в мире
россия
рафаэль гросси
энергодар
владимир путин
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180507_0:317:3075:2047_1920x0_80_0_0_2b765575ba7dc8a15ec9e7dd91ba1fc9.jpg
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Мы постоянно следим за развитием событий - день за днем", - сказал гендиректор.Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240517/grossii-1946816335.html
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html
россия
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180507_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_ab7bb5a270ab602cd10384ae4e330ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, в мире, россия, рафаэль гросси, энергодар, владимир путин, запорожская аэс
МАГАТЭ, В мире, Россия, Рафаэль Гросси, Энергодар, Владимир Путин, Запорожская АЭС
Гросси заверил, что за событиями вокруг ЗАЭС следят в ежедневном режиме

Гросси: МАГАТЭ в ежедневном режиме следит за событиями вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы постоянно следим за развитием событий - день за днем", - сказал гендиректор.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Гросси обсуждал с Путиным состояние ЗАЭС
17 мая, 23:51
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Шойгу предупредил о последствиях украинских ударов по ЗАЭС
26 апреля, 11:06
 
МАГАТЭВ миреРоссияРафаэль ГроссиЭнергодарВладимир ПутинЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала