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Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино
Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино - РИА Новости, 21.05.2024
Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино
Несколько жилых домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:41
2024-05-21T01:41
2024-05-21T01:41
специальная военная операция на украине
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белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Несколько жилых домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль", - говорится в сообщении. Гладков также добавил, что в Ржевке поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Он отметил, что оперативные службы работают на местах, обход территорий будет продолжен в светлое время суток.
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино
Гладков: несколько домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино, пострадавших нет