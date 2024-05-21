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Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:41 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/gladkov-1947312960.html
Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино
Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино - РИА Новости, 21.05.2024
Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино
Несколько жилых домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T01:41
2024-05-21T01:41
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Несколько жилых домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль", - говорится в сообщении. Гладков также добавил, что в Ржевке поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Он отметил, что оперативные службы работают на местах, обход территорий будет продолжен в светлое время суток.
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли несколько жилых домов в Шебекино

Гладков: несколько домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино, пострадавших нет

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО Град со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино из РСЗО "Град" со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Несколько жилых домов попали под обстрел ВСУ в Шебекино, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал Шебекинский городской округ. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате прилета снаряда на территории частного жилого домовладения произошло возгорание кровли бани. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Еще в двух частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также поврежден один автомобиль", - говорится в сообщении.
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Гладков также добавил, что в Ржевке поврежден забор и выбиты окна в одном частном жилом домовладении. Он отметил, что оперативные службы работают на местах, обход территорий будет продолжен в светлое время суток.
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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