https://ria.ru/20240521/fars-1947343868.html

В Тебризе прощаются с Раиси и Абдоллахианом

В Тебризе прощаются с Раиси и Абдоллахианом - РИА Новости, 21.05.2024

В Тебризе прощаются с Раиси и Абдоллахианом

Жители иранского города Тебриз, расположенного в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, участвуют в церемонии прощания с президентом Эбрахимом РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T10:11

2024-05-21T10:11

2024-05-21T11:05

в мире

хосейн амир абдоллахиан

иран

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947355548_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9fb97690a18da833ae9be9daf2e73649.jpg

ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Жители иранского города Тебриз, расположенного в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны, участвуют в церемонии прощания с президентом Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амир Абдоллахианом и их спутниками, погибшими 19 мая в авиакатастрофе, соответствующее видео появилось на официальном Telegram-канале агентства Fars. На кадрах, опубликованных агентством, можно увидеть множество людей, собравшихся, чтобы проститься с погибшими. Некоторые из присутствующих держат в руках их портреты. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Церемония прощания с погибшими будет проходить в несколько этапов в разных городах, сообщает газета Shargh со ссылкой на Мансури. Во вторник, 21 мая, с ними смогут проститься жители городов Тебриз и Кум, утром следующего дня - жители столицы, 23 мая церемонию проведут в городе Бирдженд, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город, где прощание пройдет в мавзолее имама Резы - восьмого из двенадцати имамов, почитаемых иранскими шиитами. Чиновник уточнил, что среда объявлена по всей стране выходным днем. Также по просьбам семей из различных провинций, которые изъявили желание принять участие в траурных мероприятиях, экзамены для учащихся будут отменены со вторника до конца недели. Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи сообщил в понедельник, что по погибшему президенту и сопровождавшим его лицам в Иране объявлен пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

https://ria.ru/20240521/iran-1947329020.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с погибшим президентом Раиси в иранском Тебризе В иранском Тебризе проходит церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе президентом Раиси. 2024-05-21T10:11 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, хосейн амир абдоллахиан, иран, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси