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Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе

Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе - РИА Новости, 21.05.2024

Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе

Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения, международному сообществу пора остановить... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T19:05

2024-05-21T19:05

2024-05-21T19:08

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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения, международному сообществу пора остановить деяния в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Обязанность международного сообщества остановить израильские злодеяния и гарантировать безопасность наших палестинских братьев и сестёр очевидна. Несмотря на это, шаги по предотвращению резни до сих пор не предприняты. Нетаньяху продолжает геноцид, ставя под угрозу безопасность собственных граждан", - заявил Эрдоган в своём заявлении для СМИ в рамках визита румынского премьер-министра во вторник. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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