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Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе - РИА Новости, 21.05.2024
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19:05 21.05.2024 (обновлено: 19:08 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/erdogan-1947513312.html
Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе
Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе - РИА Новости, 21.05.2024
Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе
Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения, международному сообществу пора остановить... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T19:05
2024-05-21T19:08
в мире
израиль
турция
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
реджеп тайип эрдоган
исмаил хания
хамас
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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения, международному сообществу пора остановить деяния в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Обязанность международного сообщества остановить израильские злодеяния и гарантировать безопасность наших палестинских братьев и сестёр очевидна. Несмотря на это, шаги по предотвращению резни до сих пор не предприняты. Нетаньяху продолжает геноцид, ставя под угрозу безопасность собственных граждан", - заявил Эрдоган в своём заявлении для СМИ в рамках визита румынского премьер-министра во вторник. В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240520/dzhonson-1947296067.html
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израиль
турция
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в мире, израиль, турция, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, реджеп тайип эрдоган, исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Реджеп Тайип Эрдоган, Исмаил Хания, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе

Эрдоган: Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения, международному сообществу пора остановить деяния в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Обязанность международного сообщества остановить израильские злодеяния и гарантировать безопасность наших палестинских братьев и сестёр очевидна. Несмотря на это, шаги по предотвращению резни до сих пор не предприняты. Нетаньяху продолжает геноцид, ставя под угрозу безопасность собственных граждан", - заявил Эрдоган в своём заявлении для СМИ в рамках визита румынского премьер-министра во вторник.
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Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
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МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильТурцияРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуРеджеп Тайип ЭрдоганИсмаил ХанияХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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