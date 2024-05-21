Эрдоган призвал остановить преступления Нетаньяху в Газе
Эрдоган: Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 21 мая - РИА Новости. Администрация премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность собственного населения, международному сообществу пора остановить деяния в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Обязанность международного сообщества остановить израильские злодеяния и гарантировать безопасность наших палестинских братьев и сестёр очевидна. Несмотря на это, шаги по предотвращению резни до сих пор не предприняты. Нетаньяху продолжает геноцид, ставя под угрозу безопасность собственных граждан", - заявил Эрдоган в своём заявлении для СМИ в рамках визита румынского премьер-министра во вторник.
В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест ... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
Нетаньяху позднее назвал "дерзостью" и "новым антисемитизмом" решение прокурора МУС поместить на одну скамью израильских лидеров и "подлых убийц" из ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.