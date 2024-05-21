https://ria.ru/20240521/dokumenty-1947318092.html
В России разработали нейросеть для определения поддельных документов
В России разработали нейросеть для определения поддельных документов - РИА Новости, 21.05.2024
В России разработали нейросеть для определения поддельных документов
Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который может проверять подлинность... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:18
2024-05-21T04:18
2024-05-21T04:18
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который может проверять подлинность документов, он может пригодиться нотариусам или банкам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Smart Engines. "Ведущий российский разработчик систем распознавания Smart Engines, отечественный производитель сканеров ГК "Интек" и основной поставщик ПО для автоматизации нотариата "Триасофт" создали и апробировали новый комплекс на основе ИИ, который призван защитить граждан и бизнес от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий", - говорится в сообщении "Более 7 тысяч нотариусов могут впервые автоматически выявлять поддельные паспорта РФ у участников сделки и документы мигрантов из СНГ при оформлении нотариальных переводов документов. С помощью передового ИИ появилась возможность проверять на подлинность свидетельства и нотариальные доверенности", - уточнили в компании. Как объяснили специалисты, преступники и мошенники используют качественно подделанные паспорта для совершения преступлений. Искусственный интеллект может анализировать около 60 параметров - автоматически определяет, какой документ перед ним, распознает данные и проверяет оригинальность бланка документа, целостность его элементов защиты - переклейку фотографии, защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, бумагу. При этом сканирование занимает около секунды. С помощью этого инструмента также можно проверить подлинность паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении. Кроме того, ИИ сверяет данные с информацией в чипе, если он есть. "Дополнительно нотариусы могут проверить на подлинность без обращения к государственным базам данных бланки нотариальных доверенностей и свидетельств о браке, смерти, рождении, разводе, смене фамилии и так далее. Обученная нейросеть по охвату и возможностям проверки документов обеспечивает уровень безопасности нотариальных сделок даже выше, чем на государственной границе", - добавили в компании. Как рассказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, задачей компании на будущее является масштабирование технологий проверки подлинности документов в банках. "Банки относятся к объектам критически важной инфраструктуры, и их главная задача по определению - обеспечить безопасность денег граждан", - добавил он.
https://ria.ru/20240514/markirovka-1945757794.html
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россия, азербайджан, армения, снг
Россия, Азербайджан, Армения, СНГ
В России разработали нейросеть для определения поддельных документов
В РФ создали инструмент на основе ИИ для проверки подлинности документов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские компании Smart Engines, ГК "Интек" и "Триасофт" разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который может проверять подлинность документов, он может пригодиться нотариусам или банкам, рассказали РИА Новости в пресс-службе Smart Engines.
"Ведущий российский разработчик систем распознавания Smart Engines, отечественный производитель сканеров ГК "Интек" и основной поставщик ПО для автоматизации нотариата "Триасофт" создали и апробировали новый комплекс на основе ИИ, который призван защитить граждан и бизнес от мошенничества с документами при выполнении нотариальных действий", - говорится в сообщении
"Более 7 тысяч нотариусов могут впервые автоматически выявлять поддельные паспорта РФ у участников сделки и документы мигрантов из СНГ
при оформлении нотариальных переводов документов. С помощью передового ИИ появилась возможность проверять на подлинность свидетельства и нотариальные доверенности", - уточнили в компании.
Как объяснили специалисты, преступники и мошенники используют качественно подделанные паспорта для совершения преступлений. Искусственный интеллект может анализировать около 60 параметров - автоматически определяет, какой документ перед ним, распознает данные и проверяет оригинальность бланка документа, целостность его элементов защиты - переклейку фотографии, защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, бумагу. При этом сканирование занимает около секунды.
С помощью этого инструмента также можно проверить подлинность паспорта иностранцев всех стран мира и национальные удостоверения Азербайджана
, Армении
, Белоруссии
, Казахстана
, Киргизии
, Молдавии
, Таджикистана
, Узбекистана
, Туркмении
. Кроме того, ИИ сверяет данные с информацией в чипе, если он есть.
"Дополнительно нотариусы могут проверить на подлинность без обращения к государственным базам данных бланки нотариальных доверенностей и свидетельств о браке, смерти, рождении, разводе, смене фамилии и так далее. Обученная нейросеть по охвату и возможностям проверки документов обеспечивает уровень безопасности нотариальных сделок даже выше, чем на государственной границе", - добавили в компании.
Как рассказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров, задачей компании на будущее является масштабирование технологий проверки подлинности документов в банках. "Банки относятся к объектам критически важной инфраструктуры, и их главная задача по определению - обеспечить безопасность денег граждан", - добавил он.