https://ria.ru/20240521/ataka-1947498807.html

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 21.05.2024

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, а также атаковали этот же район с... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T18:13

2024-05-21T18:13

2024-05-21T18:13

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, а также атаковали этот же район с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атаки ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 15.42 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что результате атаки беспилотником в Петровском районе Донецка незначительные травмы лица получил водитель автобуса. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк