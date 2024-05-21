Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк
Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, а также атаковали этот же район с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
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"Атаки ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 15.42 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что результате атаки беспилотником в Петровском районе Донецка незначительные травмы лица получил водитель автобуса.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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