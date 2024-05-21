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Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 21.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/ataka-1947498807.html
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк - РИА Новости, 21.05.2024
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, а также атаковали этот же район с... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T18:13
2024-05-21T18:13
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, а также атаковали этот же район с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атаки ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 15.42 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что результате атаки беспилотником в Петровском районе Донецка незначительные травмы лица получил водитель автобуса. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Донецк

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, а также атаковали этот же район с помощью беспилотника-камикадзе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Атаки ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА; 15.42 - город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал, что результате атаки беспилотником в Петровском районе Донецка незначительные травмы лица получил водитель автобуса.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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