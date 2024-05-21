https://ria.ru/20240521/argentina-1947468824.html

Милей отказался отзывать посла из Испании

Милей отказался отзывать посла из Испании - РИА Новости, 21.05.2024

Милей отказался отзывать посла из Испании

Буэнос-Айрес не пойдет по пути Испании и не станет отзывать своего посла из Мадрида на фоне конфликта между президентом Хавьером Милеем и премьером Педро... РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-21T16:29

2024-05-21T16:29

2024-05-21T16:29

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педро санчес

хавьер милей

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Буэнос-Айрес не пойдет по пути Испании и не станет отзывать своего посла из Мадрида на фоне конфликта между президентом Хавьером Милеем и премьером Педро Санчесом, сообщил глава аргентинского государства в интервью телеканалу LN+. "Нет", - сказал Милей, отвечая на вопрос, предпримет ли Аргентина зеркальные ответные меры после заявления МИД Испании, что отозванный для консультаций посол страны в Аргентине останется в Мадриде, соответственно диппредставительство в Буэнос-Айресе будет понижено до поверенного в делах. Комментируя решение Испании, Милей отметил, что "это безрассудство высокомерного социалиста". "Он (Санчес) накалил дипломатические отношения... Нужно объяснить господину Санчесу, что он не вся Испания, он не государство...", - заявил президент Аргентины. Милей напомнил, что Санчес и министры испанского правительства не раз оскорбляли его, а во время предвыборной кампании в Аргентине активно поддерживали его оппонента - кандидата от левых сил Серхио Массу. "Они что думают, что им все позволено, а я должен молчать?" - добавил аргентинский лидер. В начале мая министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал Милея "очень плохим человеком" и предположил, что тот находится под влиянием неких веществ. Пресс-служба президента Милея назвала эти заявления клеветой. Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.

https://ria.ru/20240520/miley-1947213927.html

https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html

https://ria.ru/20240224/argentina-1929236407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, испания, педро санчес, хавьер милей, аргентина