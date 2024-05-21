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Милей отказался отзывать посла из Испании - РИА Новости, 21.05.2024
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16:29 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/argentina-1947468824.html
Милей отказался отзывать посла из Испании
Милей отказался отзывать посла из Испании - РИА Новости, 21.05.2024
Милей отказался отзывать посла из Испании
Буэнос-Айрес не пойдет по пути Испании и не станет отзывать своего посла из Мадрида на фоне конфликта между президентом Хавьером Милеем и премьером Педро... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T16:29
2024-05-21T16:29
в мире
испания
педро санчес
хавьер милей
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Буэнос-Айрес не пойдет по пути Испании и не станет отзывать своего посла из Мадрида на фоне конфликта между президентом Хавьером Милеем и премьером Педро Санчесом, сообщил глава аргентинского государства в интервью телеканалу LN+. "Нет", - сказал Милей, отвечая на вопрос, предпримет ли Аргентина зеркальные ответные меры после заявления МИД Испании, что отозванный для консультаций посол страны в Аргентине останется в Мадриде, соответственно диппредставительство в Буэнос-Айресе будет понижено до поверенного в делах. Комментируя решение Испании, Милей отметил, что "это безрассудство высокомерного социалиста". "Он (Санчес) накалил дипломатические отношения... Нужно объяснить господину Санчесу, что он не вся Испания, он не государство...", - заявил президент Аргентины. Милей напомнил, что Санчес и министры испанского правительства не раз оскорбляли его, а во время предвыборной кампании в Аргентине активно поддерживали его оппонента - кандидата от левых сил Серхио Массу. "Они что думают, что им все позволено, а я должен молчать?" - добавил аргентинский лидер. В начале мая министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал Милея "очень плохим человеком" и предположил, что тот находится под влиянием неких веществ. Пресс-служба президента Милея назвала эти заявления клеветой. Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.
https://ria.ru/20240520/miley-1947213927.html
https://ria.ru/20240328/kolumbiya-1936290236.html
https://ria.ru/20240224/argentina-1929236407.html
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в мире, испания, педро санчес, хавьер милей, аргентина
В мире, Испания, Педро Санчес, Хавьер Милей, Аргентина
Милей отказался отзывать посла из Испании

Милей: Аргентина не пойдет по пути Испании и не станет отзывать посла из Мадрида

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Буэнос-Айрес не пойдет по пути Испании и не станет отзывать своего посла из Мадрида на фоне конфликта между президентом Хавьером Милеем и премьером Педро Санчесом, сообщил глава аргентинского государства в интервью телеканалу LN+.
"Нет", - сказал Милей, отвечая на вопрос, предпримет ли Аргентина зеркальные ответные меры после заявления МИД Испании, что отозванный для консультаций посол страны в Аргентине останется в Мадриде, соответственно диппредставительство в Буэнос-Айресе будет понижено до поверенного в делах.
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Милей отказался извиняться перед премьер-министром Испании
20 мая, 15:19
Комментируя решение Испании, Милей отметил, что "это безрассудство высокомерного социалиста". "Он (Санчес) накалил дипломатические отношения... Нужно объяснить господину Санчесу, что он не вся Испания, он не государство...", - заявил президент Аргентины.
Милей напомнил, что Санчес и министры испанского правительства не раз оскорбляли его, а во время предвыборной кампании в Аргентине активно поддерживали его оппонента - кандидата от левых сил Серхио Массу.
"Они что думают, что им все позволено, а я должен молчать?" - добавил аргентинский лидер.
Здание Министерства иностранных дел Колумбии в Боготе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Колумбия высылает аргентинских дипломатов после оскорбительных слов Милея
28 марта, 03:51
В начале мая министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал Милея "очень плохим человеком" и предположил, что тот находится под влиянием неких веществ. Пресс-служба президента Милея назвала эти заявления клеветой.
Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Аргентинская провинция пригрозила Милею бунтом
24 февраля, 06:49
 
В миреИспанияПедро СанчесХавьер МилейАргентина
 
 
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