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Милей исключил разрыв отношений с Испанией - РИА Новости, 21.05.2024
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04:10 21.05.2024
https://ria.ru/20240521/argentina-1947317792.html
Милей исключил разрыв отношений с Испанией
Милей исключил разрыв отношений с Испанией - РИА Новости, 21.05.2024
Милей исключил разрыв отношений с Испанией
Отношения Аргентины и Испании не будут разорваны, несмотря на конфликт между президентами двух стран, считает глава аргентинского государства Хавьер Милей. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T04:10
2024-05-21T04:10
испания
аргентина
мадрид
хавьер милей
педро санчес
хосе мануэль альбарес
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Отношения Аргентины и Испании не будут разорваны, несмотря на конфликт между президентами двух стран, считает глава аргентинского государства Хавьер Милей. В начале мая министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал президента Аргентины Хавьера Милея "очень плохим человеком" и предположил, что тот находится под влиянием неких веществ. Пресс-служба президента Милея назвала эти заявления клеветой. Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения. "Отношения не будут разорваны. Отношения не строятся главами государств, их строят люди. У нас много иммигрантов из Испании, и эту связь никто не сможет разрушить", - сказал Милей в интервью телеканалу TN. По его словам, ситуация с Испанией выгодна киршнеризму - оппозиционному аргентинскому движению левого толка, основанному супругами Нестером и Кристиной Киршнер, оба были президентами. "То, что происходит в Испании, продвигается киршнеризмом, чтобы создать беспорядок тут", - сказал Милей. Президент отметил, что не будет просить извинений у властей Испании.
https://ria.ru/20240520/miley-1947213927.html
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испания, аргентина, мадрид, хавьер милей, педро санчес, хосе мануэль альбарес, в мире
Испания, Аргентина, Мадрид, Хавьер Милей, Педро Санчес, Хосе Мануэль Альбарес, В мире
Милей исключил разрыв отношений с Испанией

Президент Аргентины Милей: отношения с Испанией не будут разорваны

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая - РИА Новости. Отношения Аргентины и Испании не будут разорваны, несмотря на конфликт между президентами двух стран, считает глава аргентинского государства Хавьер Милей.
В начале мая министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал президента Аргентины Хавьера Милея "очень плохим человеком" и предположил, что тот находится под влиянием неких веществ. Пресс-служба президента Милея назвала эти заявления клеветой.
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Милей отказался извиняться перед премьер-министром Испании
Вчера, 15:19
Девятнадцатого мая Милей во время своего выступления на мероприятии в Мадриде, организованном ультраправой партией Vox, упомянул об обвинениях в коррупции в отношении жены испанского премьера Педро Санчеса, не назвав ее по имени, а также заявил что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения.
"Отношения не будут разорваны. Отношения не строятся главами государств, их строят люди. У нас много иммигрантов из Испании, и эту связь никто не сможет разрушить", - сказал Милей в интервью телеканалу TN.
По его словам, ситуация с Испанией выгодна киршнеризму - оппозиционному аргентинскому движению левого толка, основанному супругами Нестером и Кристиной Киршнер, оба были президентами. "То, что происходит в Испании, продвигается киршнеризмом, чтобы создать беспорядок тут", - сказал Милей.
Президент отметил, что не будет просить извинений у властей Испании.
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Милей назвал альянс с США лучшей защитой суверенитета Аргентины
5 апреля, 15:10
 
ИспанияАргентинаМадридХавьер МилейПедро СанчесХосе Мануэль АльбаресВ мире
 
 
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